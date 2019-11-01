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01.11.2019
Деловая газета "Взгляд"

ЗРК "Тор-М2" поступили на вооружение Балтфлота

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Армейский корпус Балтийского флота получил на вооружение новейшие зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", сообщили в пресс-службе флота.

"Новые зенитные ракетные комплексы "Тор-М2" прибыли в воинскую часть после успешно проведенных учений с боевой стрельбой на полигоне в Астраханской области. Для работы на новых комплексах личный состав зенитно-ракетного полка прошел переподготовку в учебном центре в Ейске, после чего военнослужащие выполнили первые пуски ракет на полигоне Капустин Яр", – передает ТАСС сообщение пресс-службы Балтийского флота.

Там добавили, что при этом были уничтожены несколько скоростных маневрирующих мишеней типа "Саман", запущенных с разных направлений и летевших на минимальных и максимальных высотах.

Напомним, 19 сентября президент Владимир Путин заявил, что ижевский электромеханический завод "Купол" подпишет контракты с Минобороны, по которым в 2019-2027 годах будут поставлены ЗРК "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ" на общую сумму в 100 млрд рублей.



Дмитрий Зубарев

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