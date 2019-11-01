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01.11.2019
ЦАМТО

Разведчики ЮВО в Карачаево-Черкесии получили на вооружение новые мобильные лазерные приборы

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Разведчик. Архивное фото
Разведчик на военных учениях. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

ЦАМТО, 31 октября. На вооружение подразделения разведки Южного военного округа в Карачаево-Черкесии поступили новые специальные средства наблюдения – мобильные лазерные приборы разведчика ЛПР-4.

С помощью ЛПР-4 разведчики могут более эффективно решать задачи по обнаружению, распознаванию и телевизионному контролю целей в автоматическом и ручном режимах.

Комплекс позволяет определять координаты в автоматическом режиме различных типов объектов в дневных и ночных условиях, а также изменения окружающей обстановки.

В комплект прибора входят дневной оптический визир с 14-кратным зумом, ночной визирный канал, телевизионная система дневного и ночного видеонаблюдения. Вся информация автоматически записывается и может быть передана на внешний монитор.

Новейшие комплексы будут применены на полевых занятиях уже в зимнем учебном периоде, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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