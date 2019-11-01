США: Норвегия и Дания должны умиротворить россиян в Арктике, а США разберутся с китайцами (Berlingske, Дания)

У США, похоже, готов план действий в Арктике с Данией и Норвегией в главных ролях. Американцы явно больше не считают Россию главной угрозой — вот почему они призывают Норвегию и Данию заняться умиротворением русских, в то время как сами возьмутся за своего основного врага, пишет датская газета.

У США, похоже, готов план действий с Данией и Норвегией в главных ролях. По мнению официальных лиц США, эти две страны отлично могут осуществить деэскалацию в российско-норвежско-датском регионе Арктики, в то время как американцы сконцентрируются на ограничении китайского влияния.

Китай сейчас - главный враг США.

По мнению американцев, сейчас нет опасности больше, чем китайская экспансия по всему миру. Даже Россия, которая после аннексии Крыма и вторжения на восток Украины многие годы считалась главным врагом, не настолько опасна.

Именно поэтому европейцы с большим удивлением наблюдают, как американский президент Дональд Трамп намеревается снова пригласить Россию в Большую восьмерку и постоянно восхваляет россиян. Короче говоря, Трамп хочет умиротворить россиян в области политики безопасности (возможно, с помощью Дании и Норвегии), чтобы у США была возможность сконцентрироваться на Китае.

Есть много признаков того, что, чтобы обуздать китайскую силовую политику, Россию придется снова "принять в приличное общество" и сделать частью западного альянса. Прежде всего нельзя дать Москве и Пекину заключить союз. Возможно, для этого потребуется использовать Данию и Норвегию, чтобы разрядить обстановку в северных районах западного оборонного альянса НАТО.

Датско-норвежский союз

"После разговора с представителями Белого дома, Госдепартамента и Пентагона у меня сложилось впечатление, что, хотя есть много точек зрения на Арктику, больше всего американцев сейчас занимает Китай. Россия их особо не волнует. Мне также показалось, что они хотят, чтобы Дания вместе с Норвегией сыграли важную роль в сдерживании России, в том смысле что эти две страны могут усилить контроль и боеготовность, которые не дадут ситуации накалиться. Тогда США не надо будет тратить много сил на Россию", - объясняет член парламента и глава Комитета по внешней политике Мартин Лидегор (Martin Lidegaard), который только что вернулся из США.

У Лидегора сложилось впечатление, что американское правительство пока не решило, какой именно политики придерживаться по Арктике и Гренландии, но он считает, что американцы больше обеспокоены тонким подходом китайцев, который они используют, чтобы приблизиться к Арктике и проникнуть в регион экономически, чем тем, что там делают россияне.

"Я думаю, что американцы принимают объяснения Москвы насчет наращивания вооружений на севере России, считая ее интерес к Арктике законным. Если Дания с Норвегией смогут содействовать деэскалации этого региона, это очень поможет американцам, потому что для них, похоже, все завязано на Китае", - говорит он.

Лидегор подчеркивает, что эта ситуация дает Дании уникальную возможность повлиять на обстановку в регионе, если мы сможем быстро договориться между собой и начать действовать.

Кампания по покупке Гренландии

Американский президент Дональд Трамп, который ранее настойчиво пытался купить Гренландию, внезапно решил перейти к более умеренной и сдержанной дипломатии, направленной на получение влияния в регионе.

С одной стороны мы видим более агрессивный подход к политике в области арктических районов и Гренландии. Его продемонстрировал госсекретарь США Майк Помпео (Mike Pompeo) на заседании Арктического совета в Финляндии в мае, когда он решительно высказался против экспансии России и Китая. Ряд других американских политиков подходят к вопросу более реалистично, размышляя, какую роль могут сыграть Дания и Гренландия вместе с Норвегией.

Многочисленные и часто противоречивые сообщения из США вызвали споры - в том числе о Гренландии - после того как американская делегация во главе с доверенным лицом Помпео Томасом Ульрихом Брехбулем (Thomas Ulrich Brechbuhl) рассказала Berlingske, что США, создав консульство в Гренландии, хотят наладить прямые контакты с гренландцами и предоставить им "пакет" помощи в области образования, экономики, торговли и социальных услуг. Такая помощь могла бы теснее связать США с этим островом.

Датский доклад

Учитывая значение Арктики, Дании может понадобиться найти совершенно новую формулу сотрудничества с Россией, говорится в последнем датском докладе.

"НАТО и Запад сумели создать хорошую сдерживающую архитектуру, в том числе в районе Балтийского моря. А вот с диалогом у нас дела обстоят неважно. НАТО должна сформировать общую позицию относительно значения России. Лишь тогда можно браться за меры по деэскалации", - говорит декан Университета Южной Дании Йенс Рингсмусе (Jens Ringsmose), который вместе с заместителем декана того же университета Стеном Рюннингом (Sten Rynning) позднее на этой неделе опубликует доклад "НАТО и Россия между стратегическим противостоянием и стабильностью" (NATO og Rusland mellem Strategisk Konfrontation og Stabilitet). Его обнародует Датский институт международных исследований.

"Потому что к России относятся совершенно по-разному, например, считают ее ревизионистским государством. Но есть и те, кто полагает, что сотрудничество возможно. Мы считаем, что Дания может принять участие в дипломатическом процессе, но нам необходимо разработать формулу, подразумевающую, что Запад не примет оккупацию Крыма, но при этом оставляющую возможность сотрудничать за пределами этого факта", - говорит декан.

Кристиан Моуритцен (Kristian Mouritzen)