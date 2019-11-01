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01.11.2019
ТАСС

Laros планирует начать пуски многоразовой ракеты для выведения спутников в 2024-2026 годах

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Вид на Землю из космоса. Архивное фото
Вид на Землю из космоса. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос/Олег Артемьев

Владелец компании Олег Ларионов сообщил, что пуск орбитальной легкой ракеты-носителя будет стоить от $2,5 млн до $3 млн

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российская частная компания Laros начнет запуски орбитальной версии своей многоразовой ракеты-носителя, способной выводить до 200 кг на орбиту высотой до 500 км, в 2024-2026 годах. Об этом сообщил ТАСС в четверг владелец Laros Олег Ларионов.

Ранее глава компании сообщал ТАСС, что в 2020 году Laros планирует начать пуски суборбитальной одноступенчатой версии ракеты на высоту до 130 км для отработки реактивной посадки. В этом случае ракета садится на специальную площадку на посадочные опоры с нулевой скоростью за счет собственных двигателей. Такой же способ использует американская компания SpaceX.

"Затем мы переходим к двухступенчатой орбитальной ракете, которая уже будет выводить на орбиту высотой 400-500 км полезную нагрузку до 200 кг. На этой ракете также будет возвращаться первая ступень, которая будет использовать способ посадки, отработанный на суборбитальной версии. Первый пуск планируем на 2024-2026 годы", - рассказал Ларионов. Он добавил, что в планах компании также возвращение второй ступени, в рамках которого планируется отработать теплозащиту и тормозные устройства перспективных ракетных систем.

Глава компании уточнил, что на первой ступени орбитальной ракеты будут устанавливаться восемь двигателей тягой 2,5 тонны каждый, которые создадут на базе двигателя тягой 500 кг от суборбитального носителя. По словам Ларионова, планируется полумобильный вариант запуска орбитальной версии ракеты: носитель будет перевозиться на пусковой установке на базе автомобильного прицепа большой грузоподъемности и затем стартовать с быстро разворачиваемых площадок.

Бизнесмен сообщил, что для запуска орбитальной ракеты Laros потребуется полигон. "Для первых тестовых полетов это может быть Капустин Яр, однако для пусков на востребованные для крупных групировок спутников полярные орбиты потребуется использовать и другие полигоны, например, новый российский космодром Восточный. Согласование полей падения - сложная задача для небольшой частой компании, мы надеемся на помощь Роскосмоса в данном вопросе", - сказал он.

Ларионов сообщил, что "пуск орбитальной легкой ракеты-носителя должен стоить от $2,5 млн до $3 млн, готовность к пуску должна быть не позже, чем через две недели после заказа". Носитель, отметил он, должен быть востребован для восполнения крупных группировок спутников на низкой орбите, где небольшие аппараты имеют активный срок существования не более трех-четырех лет. Он добавил, что работы над проектом суборбитальной ракеты, которые ведустся в настоящее время, финансируются за счет его собственных средств. Однако проект орбитального носителя потребует уже дополнительных инвестиций.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
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