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01.11.2019
ТАСС

Источник: грузовой корабль "Прогресс МС-12" будет отстыкован от МКС и затоплен 29 ноября

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Космический корабль "Союз МС-09" и грузовой космический корабль "Прогресс МС-09"
Космический корабль "Союз МС-09" и грузовой космический корабль "Прогресс МС-09".
Источник изображения: © NASA

Корабль затопят в несудоходном районе Тихого океана

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-12", находящийся в составе Международной космической станции (МКС) с 31 июля этого года, будет отстыкован от станции 29 ноября и в этот же день затоплен в несудоходном районе Тихого океана. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Отстыковка грузового корабля "Прогресс МС-12" от МКС запланирована на 29 ноября в 13:23 мск", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в тот же день корабль будет сведен с орбиты и затоплен в несудоходном районе Тихого океана. Источник не уточнил время затопления "Прогресса".

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-12" была запущена со стартовой площадки номер 31 космодрома Байконур 31 июля 2019 года. "Прогресс" пристыковался к МКС в тот же день, долетев до станции по сверхкороткой схеме, полет длился рекордно малое время - 3 часа 19 минут. При сверхкороткой схеме полета космический аппарат совершает два витка вокруг Земли.

Запуск следующего грузового корабля - "Прогресс МС-13" - перенесен с 6 на 1 декабря, сообщили ранее ТАСС в пресс-службе Роскосмоса. Он будет запущен на ракете-носителе "Союз-2.1а" с космодрома Байконур.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
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