Летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" будут начаты в 2020 году

Как сообщает газета "Ведомости" в материале Ивана Сафронова и Алексея Никольского "Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года. Принять "Сармат" на вооружение планируют в 2021 году", Министерство обороны Российской Федерации приступит к проведению летно-конструкторских испытаний новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат" в начале 2020 г. Об этом сообщил человек, близкий к Минобороны, и подтвердил менеджер предприятия оборонной промышленности. Начальный этап испытаний предусматривает два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме "Плесецк" по полигону Кура на Камчатке, сказал один из собеседников "Ведомостей": планируется провести не менее пяти пусков. А после отработки трассы Плесецк - Кура военные впервые с 1987 г. проведут испытательный пуск из позиционного района в Красноярском крае, где дислоцирована 62-я ракетная дивизия Ракетных войск стратегического назначения, знает он: "При условии соответствия требуемых характеристик этот ракетный комплекс будет поставлен на вооружение в 2021 г.". В Минобороны на запрос не ответили. Редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков считает, что пуск из действующей ракетной дивизии необходим на финальном этапе испытаний, чтобы боевой расчет провел все предстартовые операции и пуск ракеты по цели.

Третий бросковый испытательный пуск образца перспективной межконтинентальной баллистической ракеты 15А28 (Р-28) по ОКР "Сармат". Плесецк, май 2018 года (с) кадр из видео Министерства обороны России

МБР "Сармат" (разработчик - Государственный ракетный центр им. Макеева) - одна из главных военных новинок, необходимых для стратегического ядерного паритета с США. Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию назвал РС-28 очень грозным оружием: у новой системы ограничений по дальности практически нет - она способна атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс, даже перспективные системы противоракетной обороны ей не помеха. "Сармат" не только заменит МБР РС-20В "Воевода" разработки украинского КБ "Южное", стоящие на вооружении еще с советских времен, но и станет носителем гиперзвукового оружия, в частности управляемого боевого блока "Авангард" (разработан в реутовском НПО машиностроения). Сам процесс создания РС-28 был сопряжен со сложностями как технического, так и организационного характера.

Бросковые испытания, т. е. проверку работы порохового стартового ускорителя, выталкивающего ракету из шахты на высоту около 30 м, и включения маршевого двигателя первой ступени МБР планировалось начать в 2016 г.

Но они сместились на более поздний срок: по данным "Коммерсанта", сначала из-за неготовности шахтной пусковой установки, а затем уже из-за сложностей, проявившихся при прочностных испытаниях РС-28 непосредственно на Красноярском машиностроительном заводе.

Цикл из трех бросковых испытаний был проведен в период с декабря 2017 г. до мая 2018 г., вся программа испытаний была признана военными успешной. Летно-конструкторские испытания "Сармата" тоже задержались - могли начаться в 2019 г., но помешали проблемы в подконтрольном "Роскосмосу" Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности, на его стендах планировалось сделать огневые испытания двигателей РС-28, говорит человек, близкий к Минобороны. В октябре 2018 г. Генпрокуратура выяснила, что из 3,2 млрд руб., выделенных на реконструкцию стендовой базы, около 1 млрд могло быть выведено и обналичено подрядной компанией ООО "Москапстрой" через цепочку однодневок. Чтобы не сорвать программу, "Роскосмосу" пришлось изыскивать средства и собственными силами готовить площадку к испытаниям, говорит собеседник "Ведомостей" в оборонной промышленности: "Но это позволило не допустить срыва сроков производственных графиков".

По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, задержку в разработке на два-три года для таких систем, как "Сармат", можно считать нормальной и по мировым меркам. Разработка и испытания некоторых других систем, анонсированных президентом в 2018 г., сами по себе должны занять больше времени, чем жидкостной МБР, поскольку ранее подобные типы вооружений не разрабатывались.