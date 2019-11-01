Первый запуск ракеты "Булава" с подводного крейсера стратегического назначения "Князь Владимир"

Головной атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" (заводской номер 204) во время выхода из Северодвинска на возобновленные заводские ходовые испытания, 10.09.2019.

Как сообщила 30 октября 2019 года пресс-служба Северного флота, атомный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" провел испытания ракетного комплекса "Булава". Впервые с новейшего стратегического ракетоносца "Князь Владимир" проекта "Борей-А" произведен испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава".

Пуск ракеты был выполнен из подводного положения в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке в рамках плановых испытаний подводной лодки.

Полет ракеты прошел в штатном режиме, ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время, что было зафиксировано средствами объективного контроля.

Закрытие района стрельбы обеспечили суда обеспечения Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Со стороны bmpd напомним, что строительство головного атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения (АРПКСН) "Князь Владимир" (заводской номер 204) модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А") было осуществлено на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП) по контракту АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) с Министерством обороны России Н/1/2/0368/ГК-12-ДГОЗ от 25 мая 2012 года. Фактическая постройка корабля осуществлялась на СМП с 2009 года, хотя официальная закладка была произведена на СМП 30 июля 2012 года. Церемония вывода "Князя Владимира" из цеха СМП состоялась 17 ноября 2017 года.

Первый выход "Князя Владимира" из Северодвинска на заводские ходовые испытания (ЗХИ) состоялся 28 ноября 2018 года. Корабль вернулся с первого этапа испытаний 22 декабря 2018 года, после чего корабль был снова поставлен на СМП для устранения выявленных дефектов и проведения доработок, и возобновил ЗХИ 10 июня 2019 года. Официально корабль планировалось передать ВМФ в конце 2019 года, однако пока неясно, будет ли этот срок выдержан.