Тайная подводная операция: "Цель — показать, что Россия может добраться до США" (NRK, Норвегия)

Россия проводит на севере большую операцию с использованием десятков подводных лодок, сообщает норвежская NRK. Эксперты полагают, что основных целей две: показать, что Россия в состоянии защитить свои базы ВМФ, и продемонстрировать, что российские подлодки могут добраться до восточного побережья США.

Большинство подводных лодок российского Северного флота на прошлой неделе пытались незамеченными выйти со своих баз на Кольском полуострове в Баренцево и Норвежское моря.

Россия хочет показать, что в состоянии защитить свои базы и может угрожать восточному побережью США, рассказала NRK норвежская разведывательная служба.

Это крупнейшая подводная операция России с начала 1990-х и со времен холодной войны.

Норвежская разведка подчеркивает, что это не учения. Это операция, проводимая с целью продемонстрировать военную силу.

Десять российских подводных лодок

Операция стартовала в начале прошлой недели. Это значит, что все происходило как раз в то время, когда в Финнмарке встречались российский министр иностранных дел Сергей Лавров и норвежский министр иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде (Ine Eriksen Søreide).

Сейчас в операции задействованы до десяти российских подводных лодок. Восемь из них атомные. Перед некоторыми стоит задача как можно дальше зайти в Атлантический океан, не будучи обнаруженными. Весь путь от баз Северного морского флота в Мурманской области они проделали под водой.

Тем не менее разведка утверждает, что "достаточно хорошо контролирует", где находятся подводные лодки.

Из-за российской операции на аэродроме вооруженных сил Норвегии на Аннёйа сейчас повышенная активность. Самолеты-разведчики встали на крыло, чтобы наблюдать за российской операцией.

Тренируются скрываться на больших глубинах

Расположение многих подводных лодок известно.

Две атомные подлодки находятся к западу от острова Бьёрнёйа (или Медвежий), который расположен между Шпицбергеном и побережьем Финнмарка.

Две подводные лодки расположились к югу и востоку от Бьёрнёйа, охраняя вход в восточную часть Баренцева моря.

Две атомные подводные лодки проекта "Барракуда" также участвуют в операции в северной части Норвежского моря. Их основная цель - проверить свою пригодность для работы в глубоких водах, а также испытать в Норвежском море новое оружие.

Об этой части операции сообщали российские СМИ, пишет Barents Observer.

Подлодки проекта "Барракуда" уникальны тем, что их корпус изготовлен из титана. Такой корпус лучше противостоит давлению больших глубин, чем корпуса из стали.

Операция с глубоким погружением при участии атомных подлодок "Барракуда" проходит в Норвежском море, глубина которого в некоторых местах превышает 2000 метров. Баренцево же море мелкое, его глубина в среднем составляет всего 200 метров.

Насколько известно NRK, вся операция продлится не менее 60 дней.

"Показать, что могут добраться до США"

Разведка рассказала NRK, что цель России - показать, что она в состоянии угрожать восточному побережью США. Вот почему она хочет зайти как можно дальше в Атлантику.

Это значит, что Россия должна преодолеть так называемый Фареро-Исландский рубеж, то есть линию противолодочной обороны НАТО между Гренландией, Исландией и Великобританией. Конечная цель для некоторых участников операции - оказаться западнее Гренландии, рассказали NRK.

"Россия хочет сказать: "Это наше море, мы можем сделать это. Мы можем добраться до США". Вот что Россия хочет нам сообщить. Она хочет испытать, насколько Запад в состоянии обнаруживать такие действия и принимать меры", - рассказала разведка.

Проходящая сейчас подводная операция, вероятно, одобрена на высшем политическом уровне, это не то решение, которое принимается исключительно ВМФ, считает норвежская разведка.

Министр обороны: Россия стала действовать ближе к Норвегии

По словам министра обороны Франка Бакке-Йенсена (Frank Bakke-Jensen), российская операция не стала неожиданностью.

"Это вписывается в общую тенденцию: Россия стала действовать активнее. Мы видим, что Россия модернизировала свои вооруженные силы и все чаще появляется и проводит учения вблизи Норвегии", - говорит Бакке-Йенсен.

По его мнению, именно поэтому необходимо усилить вооруженные силы Норвегии.

"Если мы хотим влиять на национальную и региональную безопасность, мы должны располагать военным потенциалом, чтобы мониторить ситуацию, а также действовать как в одиночку, так и вместе с союзниками. Вот почему правительство вложило значительные средства в укрепление вооруженных сил страны", - сказал министр обороны NRK.

"Создает ситуацию большой неопределенности для НАТО"

Эксперт по обороне и исследователь Столе Ульриксен (Ståle Ulriksen) из Военно-морского училища предполагает, что половина сил расположена таким образом, чтобы закрыть пространство между Финнмарком, Медвежьим и Шпицбергеном.

"Две неатомные подводные лодки окажутся ближе всего к Норвегии. Согласно традиционной концепции обороны, в таком случае остальные субмарины пойдут к Фареро-Исландскому рубежу, чтобы заблокировать его", - объясняет Ульриксен.

"Это в основном стратегически оборонительный курс. Но также цель вполне может состоять в том, чтобы пройти намного дальше в Атлантику. В этом случае возникнет большая неопределенность для линий поставок НАТО. Тогда понадобятся совершенно новые, более подходящие подводные лодки", - добавил Ульриксен.

Турмуд Странд (Tormod Strand)