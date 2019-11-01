Балтийский оберег: новый "Каракурт" укрепит ракетный кулак ВМФ

Балтийский флот пополнится в следующем году новейшим малым ракетным кораблем (МРК) проекта "Каракурт" — "Одинцово". Он должен был войти в состав Северного флота, но недавно решение пересмотрели. Об этом "Известиям" рассказали источники в Минобороны. Таким образом, Балтфлот получит мощнейший ракетный кулак из трех "Каракуртов". При необходимости они смогут взять под контроль не только основную часть Балтийского моря, но и создать угрозу военной инфраструктуре НАТО в глубине Европы.

Балтийский флот пополнится в следующем году новейшим малым ракетным кораблем (МРК) проекта "Каракурт" — "Одинцово". Он должен был войти в состав Северного флота, но недавно решение пересмотрели. Об этом "Известиям" рассказали источники в Минобороны. Таким образом, Балтфлот получит мощнейший ракетный кулак из трех "Каракуртов". При необходимости они смогут взять под контроль не только основную часть Балтийского моря, но и создать угрозу военной инфраструктуре НАТО в глубине Европы.

"Одинцово" на море

МРК "Одинцово" — первый корабль проекта 22800 "Каракурт", вооруженный уникальным зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) "Панцирь-М". Он сможет не только самостоятельно защититься от ударов авиации и ракет вероятного противника, но и прикрыть два других "Каракурта". Появление "Одинцово" в составе Балтфлота серьезно расширит возможности МРК, позволив им действовать автономно, не боясь авиации противника.

Новый корабль войдет в состав 1-го Гвардейского дивизиона 36-й Краснознаменной ордена Нахимова I степени бригады ракетных катеров, которая находится на военно-морской базе в Балтийске.

Группировка МРК поможет завоевать господство в Балтийском море, заявил "Известиям" экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Крылатые ракеты "Калибр" — дальнобойные, что делает их очень опасными для кораблей противника, — считает эксперт. — В балтийских портах стоят небольшие корабли стран НАТО. Крупные, с управляемым ракетным оружием, типа американских эсминцев "Арли Бёрк" там не базируются. Но, если такие корабли туда захотят войти, то вряд ли у них это получится. "Каракурты" смогут атаковать морские силы противника как только они появятся рядом с островом Борнхольм или в районе датских проливов. Долго готовиться к такой атаке не придется — Балтийск находится недалеко от входа в море.

При необходимости МРК смогут нанести удары и по наземным объектам — военно-морским и сухопутным базам, штабам, складам и другим целям. Дальность полета ракет позволяет атаковать противника в глубине континента, отметил Валентин Селиванов.

ВМФ ведет плановую работу по усилению Балтфлота, рассказал "Известиям" бывший замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-лейтенант Евгений Бужинский

— Командование решило, что флоту не хватает таких ракетных кораблей и их возможностей, — прокомментировал специалист.

Знаменитый дивизион

Первый Гвардейский дивизион, куда войдет "Одинцово", считается одним из самых заслуженных на Балтфлоте. Он получил свое название в честь формирования торпедных катеров, которое прославилось во время Великой Отечественной войны. На боевом счету моряков 27 потопленных, восемь повреждённых кораблей и транспортных судов, а также три сбитых немецких самолета.

Создавать группировку "Каракуртов" начали менее года назад. Головной корабль проекта 22800 — "Мытищи" — был передан ВМФ России в декабре 2018 года. На втором корабле — МРК "Советск" — военно-морской флаг подняли совсем недавно, в октябре нынешнего года.

"Одинцово" — первый представитель проекта 22800, оснащенный специализированным противовоздушным вооружением. Зенитный комплекс предназначен для борьбы с ударными вертолетами и штурмовой авиацией, действующей на предельно малых и средних высотах. ЗРПК может достать такие цели ракетами на удалении от корабля до 20 км.

В ближнем бою за поражение воздушных целей отвечает артиллерийская установка. 30-миллиметровые пушки могут вести огонь не только по воздушным и надводным целям, но также и наземным. Два орудия в течение минуты могут обрушить на противника до 5 тыс. снарядов. Опыт применения аналогичных наземных комплексов в Сирии показал, что благодаря скорострельности он отлично борется с беспилотниками врага.

Но главное ударное средство корабля — крылатые ракеты "Калибр". "Одинцово" может нести до 40 таких боеприпасов. Восемь их них находятся в полной готовности в пусковых установках, еще 32 хранятся под палубой.

На борту корабля можно расположить беспилотники "Орлан-10". Радиус действия таких машин — до 120 км. Дрон может быть оснащен дневными или ночными камерами, средствами радиоэлектронной борьбы. Беспилотник способен передавать видео в режиме реального времени, находясь в воздухе до 14 часов и поднимаясь на высоту до 5 тыс. м. На флоте эти дроны планируется использовать в качестве разведчиков и авианаводчиков.

Сейчас Минобороны укрепляет ВС в Калининградской области. До конца нынешнего года местный зенитный полк получит новейшие комплексы "Тор-М2". Это самые совершенные в мире установки ПВО ближнего радиуса действия, способные сбить одной ракетой любую цель — самолет, беспилотник, крылатую ракету или управляемую авиабомбу. Также Минобороны разворачивает в эксклаве дивизию морской авиации. Формирование соединения завершится к концу года.