Войти
31.10.2019
РИА Новости

Эксперт о пуске ракеты "Булава": у России появился мощный "ядерный кулак"

575
0
0
Пуск баллистической ракеты "Булава" в Баренцевом море
Пуск баллистической ракеты "Булава" в Баренцевом море.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Северного флота

С атомной подлодки "Князь Владимир" впервые запущена ракета "Булава". Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец, это может поставить возможности российского флота на новую ступень.

Новейший стратегический ракетоносец "Князь Владимир" - подводная лодка проекта 955А ("Борей-А") - в рамках испытаний впервые провел пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава", сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Отмечается, что пуск ракеты выполнен по полигону Кура, расположенному на Камчатке, из подводного положения в акватории Белого моря. Как отметили в департаменте, полет ракеты прошел в штатном режиме, ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время, это было зафиксировано средствами объективного контроля.

В эфире радио Sputnik успешное испытание прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец.

"У этой лодки очень много новаций и особенностей. Она, в отличие от предыдущих собратьев, обладает пониженной шумностью за счет того, что гребные винты облачены кольцевыми насадками. Звукопоглощающее покрытие совершенно новое, что серьезно затруднит ее поиск. Здесь же использована так называемая маломагнитная сталь. Лодка ходит со скоростью более 30 узлов. На ее борту уже 16 ракет типа "Булава", которые способны достигать цели противника, находящиеся на расстоянии более восьми тысяч километров. Сегодня мы можем говорить о самом главном: успешная стрельба "Князя Владимира" "Булавой" говорит о том, что у наших стратегических ядерных сил появляется достаточно мощный ядерный кулак, что может поставить на новую ступень боевые возможности российского атомного подводного флота", – отметил Виктор Баранец.

В настоящее время в составе российского флота уже находятся три субмарины класса "Борей": "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Четвертая подлодка, "Князь Владимир", проходит ходовые испытания.

"Булава" (по классификации НАТО - SS-NX-30) – трехступенчатая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, может нести до десяти ядерных блоков индивидуального наведения и преодолевать противоракетную оборону вероятного противника. Максимальная дальность полета превышает восемь тысяч километров.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Булава-30
Владимир Мономах
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
955 Борей
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
25.12.2018
"Сатана", "Булава" и другие: как российская армия провела 2018 год
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
21.03.2016
Подводные силы ВМФ России встречают 110-летие на пороге перемен
20.01.2015
Новый щит и новый меч
03.08.2012
Еженедельник "Джейнс дифенс уикли" о закладке ПЛАРБ "Князь Владимир" в Северодвинске
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.10 14:56
  • 4
Опубликована Стратегия развития судостроительной промышленности России до 2035 года
  • 31.10 14:24
  • 23
Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
  • 31.10 14:02
  • 5
НАТО присвоил Су-57 код "Уголовник"
  • 31.10 12:20
  • 23
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 31.10 12:10
  • 94
Машиностроение на грани исчезновения
  • 31.10 10:56
  • 25
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 31.10 08:42
  • 32
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 31.10 08:38
  • 1
НАТО так надо: новые авиадивизии закроют небо над Балтикой и Крымом
  • 31.10 06:57
  • 3
Россия испытает супероружие
  • 31.10 00:52
  • 4
В польском СМИ сомневаются в прорывном российском танке Т-90М
  • 31.10 00:46
  • 7
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 30.10 20:34
  • 2
Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО
  • 30.10 19:34
  • 32
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 30.10 19:22
  • 35
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 30.10 19:20
  • 4
Авиапром ведут на прорыв… канализации