Эксперт о пуске ракеты "Булава": у России появился мощный "ядерный кулак"
С атомной подлодки "Князь Владимир" впервые запущена ракета "Булава". Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец, это может поставить возможности российского флота на новую ступень.
Новейший стратегический ракетоносец "Князь Владимир" - подводная лодка проекта 955А ("Борей-А") - в рамках испытаний впервые провел пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава", сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Отмечается, что пуск ракеты выполнен по полигону Кура, расположенному на Камчатке, из подводного положения в акватории Белого моря. Как отметили в департаменте, полет ракеты прошел в штатном режиме, ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время, это было зафиксировано средствами объективного контроля.
В эфире радио Sputnik успешное испытание прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец.
В настоящее время в составе российского флота уже находятся три субмарины класса "Борей": "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Четвертая подлодка, "Князь Владимир", проходит ходовые испытания.
"Булава" (по классификации НАТО - SS-NX-30) – трехступенчатая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, может нести до десяти ядерных блоков индивидуального наведения и преодолевать противоракетную оборону вероятного противника. Максимальная дальность полета превышает восемь тысяч километров.
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