Эксперт о пуске ракеты "Булава": у России появился мощный "ядерный кулак"

С атомной подлодки "Князь Владимир" впервые запущена ракета "Булава". Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец, это может поставить возможности российского флота на новую ступень.

Новейший стратегический ракетоносец "Князь Владимир" - подводная лодка проекта 955А ("Борей-А") - в рамках испытаний впервые провел пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава", сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Отмечается, что пуск ракеты выполнен по полигону Кура, расположенному на Камчатке, из подводного положения в акватории Белого моря. Как отметили в департаменте, полет ракеты прошел в штатном режиме, ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время, это было зафиксировано средствами объективного контроля.

В эфире радио Sputnik успешное испытание прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец.

"У этой лодки очень много новаций и особенностей. Она, в отличие от предыдущих собратьев, обладает пониженной шумностью за счет того, что гребные винты облачены кольцевыми насадками. Звукопоглощающее покрытие совершенно новое, что серьезно затруднит ее поиск. Здесь же использована так называемая маломагнитная сталь. Лодка ходит со скоростью более 30 узлов. На ее борту уже 16 ракет типа "Булава", которые способны достигать цели противника, находящиеся на расстоянии более восьми тысяч километров. Сегодня мы можем говорить о самом главном: успешная стрельба "Князя Владимира" "Булавой" говорит о том, что у наших стратегических ядерных сил появляется достаточно мощный ядерный кулак, что может поставить на новую ступень боевые возможности российского атомного подводного флота", – отметил Виктор Баранец.

В настоящее время в составе российского флота уже находятся три субмарины класса "Борей": "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Четвертая подлодка, "Князь Владимир", проходит ходовые испытания.

"Булава" (по классификации НАТО - SS-NX-30) – трехступенчатая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, может нести до десяти ядерных блоков индивидуального наведения и преодолевать противоракетную оборону вероятного противника. Максимальная дальность полета превышает восемь тысяч километров.