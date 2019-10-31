Войти
31.10.2019
ТАСС

Иран объявил о планах создать уникальный исследовательский спутник

750
0
0
Флаг Ирана
Флаг Ирана.
Источник изображения: Антон Быстров/ РИА Новости

Разрешающая способность аппаратуры слежения спутника составит до 1 м

ТЕГЕРАН, 30 октября. /ТАСС/. Глава Иранского космического агентства Мортеза Барари объявил в среду о планах Исламской Республики Иран (ИРИ) создать уникальный спутник дистанционного зондирования Земли с разрешающей способностью аппаратуры слежения до 1 м.

"Развитие инфраструктуры, совершенствование ракет-носителей и создание новых спутников входят в число приоритетов нашей космической программы, - цитирует его агентство Fars. - ИРИ в этом году (иранский год начался 21 марта) намерен собрать три спутника и две ракеты-носителя. Кроме того, мы планируем запустить на орбиту три наноспутника".

Наряду с Россией и США Иран входит в число девяти стран мира, производящих спутники.

По словам Барари, в Иране создан спутник "Нахид 1", который будет запущен на 250-километровую орбиту. В следующем году будут собраны два новых спутника.

В феврале 2017 года в Иране были представлены два спутника отечественного производства - "Нахид 1" и "Амир Кабир", а также ракета-носитель "Саман 1".

В 2017 году в Иране был открыт Космический центр имени имама Хомейни, способный решить все задачи национальной аэрокосмической промышленности. Он начал работу с успешного испытания ракеты-носителя "Симург". Центр способен осуществлять подготовку, запуск, слежение и управление полетом космических аппаратов на низкой околоземной орбите.

Иран является одной из 24 стран-учредителей созданного в 1959 году Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
США
Компании
ООН
Проекты
Наноиндустрия
Похожие новости
30.04.2019
Шойгу назвал развал ДРСМД первым шагом к гонке вооружений
29.09.2014
Ядерная проблема с Ираном
27.02.2013
Тенденции становятся реальностью
10.12.2012
Дилемма ядерной доктрины США
23.07.2012
Будет ли контроль за рынком вооружений в мире?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.10 14:56
  • 4
Опубликована Стратегия развития судостроительной промышленности России до 2035 года
  • 31.10 14:24
  • 23
Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
  • 31.10 14:02
  • 5
НАТО присвоил Су-57 код "Уголовник"
  • 31.10 12:20
  • 23
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 31.10 12:10
  • 94
Машиностроение на грани исчезновения
  • 31.10 10:56
  • 25
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 31.10 08:42
  • 32
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 31.10 08:38
  • 1
НАТО так надо: новые авиадивизии закроют небо над Балтикой и Крымом
  • 31.10 06:57
  • 3
Россия испытает супероружие
  • 31.10 00:52
  • 4
В польском СМИ сомневаются в прорывном российском танке Т-90М
  • 31.10 00:46
  • 7
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 30.10 20:34
  • 2
Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО
  • 30.10 19:34
  • 32
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 30.10 19:22
  • 35
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 30.10 19:20
  • 4
Авиапром ведут на прорыв… канализации