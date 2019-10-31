В Индии рассказали, как будут совмещать АК-203 и Sig Sauer в вооружённых силах

Индийское военное командование сообщает, как в вооружённых силах собираются совмещать новое стрелковое оружие различных производителей. Речь идёт о российских автоматах АК-203, которые в рамках контракта будут производиться на индийско-российском предприятии в Индии, а также о модульных штурмовых винтовках Sig Sauer американского производства.

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По последним данным, установочная партия американских штурмовых винтовок должна поступить в Индию в декабре текущего года. В общей сложно Индия и США подписали контракт на поставку для нужд индийской армии 72,4 тысяч упомянутых штурмовых винтовок. Общая стоимость этого контракта составляет примерно 70 млн долларов. Таким образом, можно рассчитать примерную стоимость одной американской штурмовой винтовки Sig Sauer, поставляемой в Индию – примерно 970 долларов.

При этом отмечено, что речь идёт не о самих винтовках, а о наборе деталей к ним. После прибытия деталей винтовки Sig Sauer будут собираться на индийских мощностях, что, соответственно, повысит итоговую стоимость оружия. Индийские эксперты отмечают, что рост цены составит около трети от той суммы, которая выплачивается американцам. Другими словами, итоговая стоимость Sig Sauer после сборки в Индии - около 1,3 тыс. долларов за единицу. Это, что называется, "пустой" вариант.

Контакт с Россией предполагает производство 7,5 тыс. автоматов Калашникова (АК-203 калибр 7,62х39 мм). О цене официально пока не сообщается.

В индийском командовании отмечают, что штурмовыми винтовками Sig Sauer будут снабжаться в первую очередь те части, которые располагаются в приграничных районах.

Индийская пресса цитирует генерал-лейтенанта Дипендру Сингха Худу, который ранее командовал северной группировкой войск Индии:

Существует острая необходимость в винтовках дальнего действия для войск, развернутых на границах или в районах, страдающих от боевиков. С автоматами INSAS были такие проблемы, как осечки, и вообще их сложно назвать надёжными. А уверенность солдата в своём оружии имеет первостепенное значение.

Отмечается, что автоматами АК-203 будут вооружаться военнослужащие частей, расположенных "внутри страны" - достаточно далеко от границ.

Добавим, что линейка стрелкового оружия INSAS в индийской армии используется с 1998 года. С некоторого времени Индию перестал устраивать калибр автоматов 5,56 мм. Было решено перейти на больший калибр под громким лозунгом: "Если стрелять в противника, то тот должен быть убит, а не временно выведен из строя".

Кстати, американские штурмовые винтовки, имея модульное исполнение, могут соответствовать калибру 5,5645мм NATO или 7,62х39 мм. По некоторым данным, Индия заказала второй вариант.