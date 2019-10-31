В новости об "антинатовских" учениях российских подлодок увидели "много вымысла"

Утверждение норвежской телерадиокомпании NRK о спецоперации российских подлодок в Северной Атлантике по отработке прорыва обороны НАТО содержит "много вымысла", пишут СМИ со ссылкой на информированный источник.

Российские подлодки вышли в Баренцево и Норвежское моря в ходе плановых учений, заверил собеседник "Интерфакса".

Ранее норвежская NRK сообщила, что Россия якобы проводит "крупнейшую со времен "холодной войны" спецоперацию", в которой участвуют 10 подлодок, восемь из которых – атомные.

По этим данным, задача российских подлодок состоит в том, чтобы максимально далеко продвинуться в западную часть акватории незамеченными.

Напомним, СМИ сообщили, что в ходе одного из эпизодов прошедших в России учений "Гром-2019" произошла нештатная ситуация с запуском межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки.

Алексей Дегтярев