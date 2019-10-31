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31.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

В новости об "антинатовских" учениях российских подлодок увидели "много вымысла"

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Баренцево море. Архивное фото
Баренцево море. Россия. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Утверждение норвежской телерадиокомпании NRK о спецоперации российских подлодок в Северной Атлантике по отработке прорыва обороны НАТО содержит "много вымысла", пишут СМИ со ссылкой на информированный источник.

Российские подлодки вышли в Баренцево и Норвежское моря в ходе плановых учений, заверил собеседник "Интерфакса".

Ранее норвежская NRK сообщила, что Россия якобы проводит "крупнейшую со времен "холодной войны" спецоперацию", в которой участвуют 10 подлодок, восемь из которых – атомные.

По этим данным, задача российских подлодок состоит в том, чтобы максимально далеко продвинуться в западную часть акватории незамеченными.

Напомним, СМИ сообщили, что в ходе одного из эпизодов прошедших в России учений "Гром-2019" произошла нештатная ситуация с запуском межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
Проекты
NATO
Военные учения
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