Развернули "Подсолнухи": Россия прикрылась РЛС с трех направлений

Россия развернула загоризонтные РЛС "Подсолнух" на трех направлениях

Российские загоризонтные радиолокационные станции "Подсолнух" уже работают на трех направлениях - на Дальнем Востоке, Каспии и Балтике, сообщили разработчики. Там также рассказали о новых планах по установке дополнительных РЛС на четырех направлениях. В последнее время Россия довольно активно размещает свои РЛС по территории всей страны и даже намерена выходить за ее пределы.

Россия развернула загоризонтные радиолокационные станции "Подсолнух" на Балтике и Дальнем востоке, сообщил РИА "Новости" генеральный директор научно-производственного комплекса "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи" (входит в российскую машиностроительную компанию РТИ), разработавшего эти станции, Кирилл Макаров.

"Мы создаем станции поверхностной волны для обнаружения кораблей и воздушных объектов. Это станции типа "Подсолнух". Они уже находятся в эксплуатации, стоят на трех направлениях - на Дальнем Востоке, на Каспии [размещены в 2013 году] и на Балтике", - отметил он.

По его словам, в планах - размещение четырех РЛС нового поколения "Контейнер" на западе, востоке, северо-западе и юге России.

Одна такая станция, способная обнаруживать все типы аэродинамических целей, заступила на опытно-боевое дежурство в 2018 году.

Как указывает РИА "Новости", официально характеристики "Подсолнуха" засекречены. По данным на сайте РТИ, РЛС могут контролировать "надводную и воздушную обстановку" в пределах исключительной экономической зоны (370 км). Причем в отличие от традиционных радиолокаторов они способны обнаруживать объекты не только в прямой видимости, но и за горизонтом.

"Подсолнух-Э" выдает информацию на командные пункты береговой системы наблюдения и национальных сил береговой обороны, чтобы оперативно принимать решения по применению оружия, мобильных сил и средств.

Кроме того, Макаров рассказал об РЛС типа "Воронеж". По его словам, максимальный срок ее службы составляет 25 лет, после чего необходимо создавать новые станции, поскольку поменяются средства воздушно-космического нападения, их тактика.

"Мы к этому идем. Мы в каждой станции вводим новые элементы, что в перспективе позволит создать принципиально новую систему. Уже сейчас каждая станция не похожа на предыдущую", - сказал Макаров.

Он уточнил, что по руководящим документам, срок службы станции - десять лет, но это не значит, что по прошествии этого времени потраченные миллиарды "уйдут в песок", а сами станции перестанут жить.

По его словам, модернизация проводится постоянно. Гендиректор НПК рассказал, что первой станции в Лехтуси срок службы был продлен на пять лет.

РЛС высокой заводской готовности наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) "Воронеж" может обнаруживать баллистические, космические и аэродинамические объекты. В частности это относится к баллистическим и крылатым ракетам.

В начале октября в пресс-службе Минобороны сообщили РИА "Новости", что в 2022 году в Коми и Мурманской области на севере европейской России заработают две новые станции предупреждения о ракетном нападении. В военном ведомстве уточнили, что на сегодняшний день продолжаются работы по созданию этих новых РЛС.

Это будут первые такие станции на Крайнем Севере. Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал современными приоритетами развития военной инфраструктуры строительство объектов для стратегических ядерных сил и войск в Крыму и Арктике.

Сегодня боевое дежурство несут созданные по технологии высокой заводской готовности РЛС поколения "Воронеж" системы предупреждения о ракетном нападении. Они работают в Ленинградской и Калининградской областях в Западном военном округе, в Краснодарском крае на юге, в Оренбургской области в Приволжье, в Иркутской области, Алтайском и Красноярском краях и в Сибири.

Кроме того, в 2020 году Россия планирует поставлять новейшие загоризонтные РЛС "Резонанс-НЭ" нескольким странам Ближнего Востока.

Как передавал ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник, эти станции призваны обнаруживать малозаметные крылатые ракеты и гиперзвуковые аппараты. По информации агенства, "Резонанс-НЭ" планируется передать заказчикам в течение 1,5-2 лет. При этом источник не уточнил, какие именно страны получат РЛС. О них известно лишь то, что это "дружественные России государства".

Лидия Мисник