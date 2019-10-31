Обсуждается видео уцелевшего после попадания ПТУР танка Т-72 в Сирии

В социальной сети Facebook выложили видео с танком Т-72М1 правительственных сил Сирии после того, как он получил попадание противотанковой ракетой в верхнюю часть башни, которая традиционно считается наименее защищённым местом.

Источник изображения: topwar.ru

Хотя кумулятивный заряд ПТУР, как заявили сами танкисты, "частично и проник в отсек с людьми", экипаж уцелел, получив при этом контузию.

Однако при ознакомлении с роликом можно сделать вывод о том, что сквозного пробития башни всё же не было. Боеприпас ударил в большей степени по касательной.

Пользователи соцсетей отметили, что боевая машина не была снаряжена динамической защитой, поэтому выживание сирийских военных можно считать сочетанием удачи, хорошей брони, параметров выстрела и навыков экипажа. Однако, если бы подобная система на ней имелась, то, с большой долей вероятности, можно было бы избежать и повреждения самой бронемашины. Отдельные эксперты предположили, что речь идёт не о ПТУР, а о выстреле из РПГ.

Накануне из Сирии пришли новости об обострении ситуации, включая боестолкновения между правительственными войсками и вторгшимися турецкими подразделениями. В связи с осложнением ситуации в Анкаре не исключили ввода дополнительных сил на территорию сопредельного государства.

В ходе боёв в САР сторонами конфликта неоднократно применялись противотанковые комплексы "Фагот", "Корнет", а также американские "Tow" различных модификаций. Их "жертвами" становились сирийские танки Т-64, Т-72 советского и российского производства, а также турецкие "Леопард-2".