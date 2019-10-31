Минобороны Индии продолжит проект разработки перспективного среднего боевого самолета пятого поколения AMCA

ЦАМТО, 30 октября. В начале 2020 года Минобороны Индии планирует запросить у комитета по безопасности Кабинета министров одобрение на детальное проектирование и разработку опытного образца перспективного среднего боевого самолета пятого поколения AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft).

Как сообщает Times of India, двухдвигательный самолет будет сочетать в себе усовершенствованные "стелс" технологии, сверхзвуковую крейсерскую скорость и сверхманевренность. Проект предполагает объединение данных от нескольких датчиков и РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием (AESA).

По словам одного из старших офицеров индийских ВВС, разработка истребителя пятого поколения является чрезвычайно сложным и дорогостоящим делом: в настоящее время только американские F/A-22 "Раптор" и F-35 "Лайтнинг-2" полностью соответствуют требованиям к истребителю пятого поколения. Он добавил, что китайский J-20 и российский Су-57 не обладают необходимыми возможностями в том, что касается сверхзвуковой крейсерской скорости и скрытности (прим. ЦАМТО: J-20 и Су-57 обладают возможностями крейсерского полета на сверхзвуковых скоростях без использования форсажа, а F-35 "Лайтнинг-2", наоборот, такой возможности не имеет. То есть, данное заявление априори является "ангажированным").

В Организации оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) заверили, что истребитель AMCA не постигнет судьба проекта "Теджас", который разрабатывается десятилетиями и до сих пор не "доведен до ума". Как отмечается, проектные работы по программе AMCA начались в 2009 году, а к 2014-2015 гг. уже была разработана конфигурация истребителя в соответствии с требованиями ВВС. Однако не решалась проблема с двигателем. В настоящее время принято решение оснастить AMCA Mark-I "доступным" двигателем General Electric-414 с тягой 98 кН.

Командующий ВВС Индии маршал авиации Ракеш Кумар Сингх Бхадаурия в начале сентября этого года подтвердил намерение продолжить работы по разработке проекта AMCA.

Справочно:

Агентство авиационных разработок (Aeronautical Development Agency – ADA) Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) МО Индии приступило к работам по проекту национального среднего истребителя пятого поколения AMCA в 2009 году. В октябре 2010 года правительство одобрило выделение на эту программу 1 млрд. рупий (около 21,9 млн. долл.). До конца 2011 года было завершено формирование проекта программы.

Согласно планам, начало летных испытаний AMCA ожидалось в 2017-2018 гг. Принятие истребителя AMCA на вооружение планировалось на период после 2020 года. В дальнейшем этот срок был сдвинут на 2025 год, а в прошлом году было заявлено, что самолет совершит первый полет в 2032 году.

ADA временно приостановило реализацию проекта AMCA в апреле 2013 года, чтобы сосредоточить свои усилия на завершении разработки легкого боевого самолета "Теджас" LCA. Как отмечается, проект AMCA столкнулся с проблемами в разработке трех критических технологий: обеспечение малозаметности, управляемый вектор тяги и сверхзвуковая крейсерская скорость. Ввиду значительного опыта при разработке технологий, связанных с управляемым вектором тяги, было принято решение о сотрудничестве с Россией по данному направлению.

Обеспечение сверхзвуковой крейсерской скорости нового самолета требует высокой мощности двигателя в 110 кН. Индия не обладает такими технологиями и начала поиск партнера на мировом рынке авиационных двигателей. В феврале 2015 года было заявлено, что иностранный партнер будет найден в течение следующих шести месяцев, а интеграция двигателя при российском содействии будет завершена к 2019 году (к этому времени планировалось построить четыре опытных прототипа).

В ходе официального визита бывшего министра обороны Индии Манохара Паррикара в США 7-10 декабря 2015 года Вашингтон дал понять, что готов сотрудничать в области совместной разработки двигателя для индийского истребителя AMCA.

По данным ADA, AMCA будет представлять собой малозаметный в радиолокационном диапазоне многофункциональный двухдвигательный истребитель, оборудованный современным БРЭО. Изначально малозаметность AMCA будет основываться на геометрической технологии "стелс", однако на более позднем этапе планируется получить технологии радиопоглощающих материалов. Самолет будет выполнять крейсерский полет на сверхзвуковой скорости и нести размещенные во внутренних отсеках высокоточные системы вооружения. В комплект вооружения AMCA, в частности, войдет управляемая ракета большой дальности "Астра" класса "воздух-воздух", разрабатываемая DRDO.

Первоначально истребитель AMCA планировалось оборудовать двигателями, разрабатываемыми по программе "Кавери", которые в 2011 году проходили испытания в Жуковском. Поскольку этот проект не состоялся, а для легких боевых самолетов были закуплены американские F414 компании General Electric, был начат поиск альтернативного двигателя зарубежного производства. В итоге выбор был сделан в пользу GE-414 компании General Electric. Как только будет разработан национальный двигатель, GE-414 будет заменен.

Истребитель AMCA должен заменить устаревающие самолеты в этом классе – "Ягуар" и "Мираж-2000" и, соответственно, заполнить промежуток между легким боевым самолетом LCA "Теджас" и тяжелыми истребителями Су-30МКИ.