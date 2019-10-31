Колесные Т-72: "Хаммеры" загримировали под российские танки в США

Национальная гвардия США заключила соглашение с голливудской компанией, специализирующейся на спецэффектах. Специалисты из киноиндустрии должны сделать учения более реалистичными. Об этом сообщает Defence Blog.

Для этого сотрудники компании Westefx совместно с командой военнослужащих нацгвардии превращают высокоподвижные многоцелевые колесные транспортные средства, также известные как Humvee, в основной боевой танк Т-72. Для этого они используют специальный комплект визуальных модификаций. По словам майора Аарона Аммермана, эти новые комплекты являются первыми в своем роде. "Они обеспечат гораздо более реалистичную сигнатуру цели для военных, которые столкнутся с ними в ходе учений", - заявил он.

Владелец и ведущий дизайнер Westefx Эрик Бреннан считает, что новые визуально модифицированные машины создадут максимально реалистичные условия для участников учений. "Никакие усовершенствованные тренажеры для тренировок на поле боя не могут сравниться с функциональностью, реалистичностью, долговечностью и экономичностью этих машин", - отметил он.

Вес каждого комплекта модификаций составляет около 1 700 фунтов (более 770 килограммов). Сообщается, что они позволяют "превратить" Humvee не только в танк, но и в БТР. Специальная газовая система имитирует стрельбу из основного орудия и пулемета. Также предусмотрена возможность постановки дымовой завесы.

"Они не будут похожи Humvee. Они будут выглядеть и действовать как Т-72 и БТР-90", - заявил сержант 1-го класса Клинтон Дорамус, ответственный за эксплуатацию этих машин. По его словам, они не только сделают учения реалистичнее, но и позволят сэкономить на использовании настоящих танков в рамках учений. "Humvee стоит около 30 000 долларов, плюс еще около 5 000 долларов на техническое обслуживание в течение года, тогда как танк M1A1 обойдется гораздо дороже", - сказал он.

Вместе со своими коллегами Дорамус установил уже 12 готовых комплектов на автомобили Humvee. До этого они потратили более года на обслуживание 60 бронеавтомобилей, выделенных им для переоборудования. Еще 48 машин планируется загримировать под танки и бронетранспортеры в течение трех лет.

Илья Максимов