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31.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Экс-командующий Балтфлотом оценил пуск "Булавы" с подлодки "Князь Владимир"

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Успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Булава" с подводной лодки "Князь Владимир" означает, что данная субмарина уже готова к передаче в состав ВМФ, заявил экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

"Заключительный этап проверки боеготовности подлодки – это применение её основного оружия, то есть МБР "Булава". Теперь ничего не мешает принять ее на вооружение, загрузить штатным оружием, получить задачу и находиться в составе сил постоянной готовности или вести боевое дежурство", – передает РИА "Новости" слова Валуева.

Он пояснил, что, выполнив это боевое упражнение, "Князь Владимир" отработал все задачи по подготовке к плаванию, применению оружия и обороне, как в защищенном районе, так и самостоятельно, то есть доказал свою полную боеготовность.

Напомним, в среду атомная подводная лодка "Князь Владимир" выполнила стрельбу баллистической ракетой "Булава". По данным Минобороны, пуск "Булавы" впервые произведен в рамках испытаний "с новейшего стратегического ракетоносца проекта "Борей-А".

Пуск был проведен из подводного положения. Подлодка находилась в акватории Белого моря, цель – на полигоне Кура на Камчатке. Сообщалось, что полет "Булавы" прошел штатно. Учебно-боевые блоки ракеты "прибыли на полигон в установленное время".

В боевом составе российского флота находятся три подлодки проекта 955 – "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах".

Военный эксперт Константин Сивков заявил газете ВЗГЛЯД, что "пуск "Булавы" из подводного положения можно оценить только позитивно".



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Булава-30
Владимир Мономах
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Проекты
955 Борей
БФ
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