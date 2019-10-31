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31.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Эксперт оценил первый запуск "Булавы" с АПЛ "Князь Владимир"

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Источник изображения: Министерство обороны РФ/РИА Новости

"Удачный пуск "Булавы" из подводного положения можно оценить только позитивно", – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Так он прокомментировал сообщение Минобороны о том, что атомная подводная лодка "Князь Владимир" впервые выполнила стрельбу баллистической ракетой "Булава", о надежности которой в последнее время звучала противоречивая информация.

"Что касается возможных слухов об успешности или не успешности "Булавы", то в 2018 году ее после долгих испытаний приняли на вооружение. Эта ракета действительно тяжело вступала в линию, и там, естественно, были остатки каких-то недоработок. Но в целом комплекс успешный, он, повторюсь, принят на вооружение, потому вопросов к Минобороны здесь нет", – сказал газете ВЗГЛЯД доктор военных наук, президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.

Собеседник напомнил, что у любого комплекса есть коэффициент технической надежности. "Нормой считается коэффициент 0,95. То есть, из 100 пусков пять могут быть неудачными. В США и других странах НАТО схожие нормы. Потому говорить о провале "Булавы" не приходится", – отметил Сивков.

Эксперт также прокомментировал наблюдения блогеров, согласно которым пуски "Булавы" с Запада на Восток "давно стали делом обыденным", а вот в противоположном направлении пуски отсутствуют.

"Пуски "Булавы" с Запада на Восток связаны с тем, что подводные лодки, которые находятся на вооружении нашего флота, оснащенные "Булавой", находятся на Севере и Западе. Когда они будут находиться на Востоке – тогда будут стрелять в обратном направлении. Никаких тайных замыслов и мистики в этом нет", – заключил эксперт.

Как сообщала в среду газета ВЗГЛЯД, атомная подводная лодка "Князь Владимир" выполнила стрельбу баллистической ракетой "Булава". По данным Минобороны, пуск "Булавы" впервые произведен в рамках испытаний "с новейшего стратегического ракетоносца проекта "Борей-А".

Пуск был проведен из подводного положения. Подлодка находилась в акватории Белого моря, цель – на полигоне Кура на Камчатке. Сообщалось, что полет "Булавы" прошел штатно. Учебно-боевые блоки ракеты "прибыли на полигон в установленное время".

Напомним, в боевом составе российского флота находятся три подлодки проекта 955 – "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах".

На "Севмаше" в Северодвинске строятся еще четыре подлодки "Борей-А".

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему ядерный щит России требует проверки на прочность.



Алексей Нечаев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Александр Невский
Булава-30
Владимир Мономах
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Компании
Севмаш
Проекты
955 Борей
NATO
Ядерный щит
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