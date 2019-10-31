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31.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Норвежская разведка заметила масштабные маневры российских подлодок

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Источник изображения: Олег Кулешов/РИА Новости

Представители военной разведки Норвегии заявили о якобы начавшемся в Северной Атлантике учении с участием российских атомных подводных лодок.

По слова источника телерадиокомпании NRK, начавшиеся военные маневры в Северной Атлантике являются самыми масштабными со времени окончания холодной войны. В учении задействованы 10 российских подводных лодок, которые ранее базировались у Кольского полуострова. В их числе – восемь атомных подводных лодок. Ожидается, что маневры продлятся два месяца, передает Deutsche Welle.

Официальный представитель Генштаба Норвегии Брюньяр Стурдал сообщил агентству AFP, что Норвегия и другие страны-члены НАТО ведут наблюдение за действиями российского флота, в том числе с воздуха. По сведениям норвежского Генштаба, российские подлодки были также замечены в Норвежском и Баренцевом морях, местоположение некоторых из них известно.

Военное руководство Норвегии полагает, что в рамках учения российские подводные лодки якобы попытаются максимально далеко продвинуться в западную часть акватории Атлантического океана и остаться при этом не обнаруженными. Целью маневра в Осло считают демонстрацию Россией собственной обороноспособности, а также попытку показать, что ее военные силы могут достичь побережья США. Кроме того, считают в Осло, Москва хочет проверить способность НАТО обнаруживать подобные операции и реагировать на них.

Официальная Москва не подтвердила проведение учений. По информации российских информагентств, Северный флот России сообщил 26 октября, что две атомные подводные лодки, входящие в его состав, – "Нижний Новгород" и "Псков" – приступили к отработке задач глубоководных погружений в Норвежском море и собираются при этом испытать новое оружие. Кроме того, в среду атомная подводная лодка "Князь Владимир" впервые выполнила стрельбу баллистической ракетой "Булава". Пуск был проведен из подводного положения. Подлодка находилась в акватории Белого моря, цель – на полигоне Кура на Камчатке.

В то же время штаб Северного флота подчеркнул, что глубоководные погружения, проводимые в нейтральных водах Норвежского моря, – обычная практика, применяемая подводниками. Как пояснили в штабе, глубины Баренцева моря не позволяют подлодкам различных типов безопасно выполнять погружения на максимальную глубину.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
США
Продукция
Булава-30
Князь Владимир
Проекты
NATO
Военные учения
СФ
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