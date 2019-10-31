Разработчик: максимальный срок службы РЛС высокой заводской готовности типа "Воронеж" составляет 25 лет

ЦАМТО, 30 октября. Максимальный срок службы РЛС высокой заводской готовности типа "Воронеж" составляет 25 лет, после чего необходимо создавать новые РЛС, сообщил в интервью "РИА Новости" гендиректор "НПК "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи" (входит в РТИ) Кирилл Макаров.

"Согласно руководящим документам, срок службы станции составляет 10 лет. Но это не значит, что через 10 лет те миллиарды, которые были затрачены на их создание, уйдут в песок, и они перестанут жить. Постоянно проводится модернизация. Первой станции в Лехтуси был продлен срок службы на 5 лет. Максимальный срок службы этих станций, заложенный конструкторами, около 25 лет. Потом нужно будет создавать РЛС по новой технологии, потому что поменяются средства воздушно-космического нападения, их тактика и так далее. Мы к этому идем: в каждой станции вводим новые элементы, что в перспективе позволит создать принципиально новую систему. Уже сейчас каждая станция не похожа на предыдущую", – цитирует "РИА Новости" К.Макарова.

Радиолокационная станция высокой заводской готовности наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) "Воронеж" способна обнаруживать баллистические, космические и аэродинамические объекты, в том числе баллистические и крылатые ракеты.