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31.10.2019
ЦАМТО

Разработчик: максимальный срок службы РЛС высокой заводской готовности типа "Воронеж" составляет 25 лет

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РЛС Воронеж
РЛС Воронеж.
Источник изображения: militarynews.ru

ЦАМТО, 30 октября. Максимальный срок службы РЛС высокой заводской готовности типа "Воронеж" составляет 25 лет, после чего необходимо создавать новые РЛС, сообщил в интервью "РИА Новости" гендиректор "НПК "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи" (входит в РТИ) Кирилл Макаров.

"Согласно руководящим документам, срок службы станции составляет 10 лет. Но это не значит, что через 10 лет те миллиарды, которые были затрачены на их создание, уйдут в песок, и они перестанут жить. Постоянно проводится модернизация. Первой станции в Лехтуси был продлен срок службы на 5 лет. Максимальный срок службы этих станций, заложенный конструкторами, около 25 лет. Потом нужно будет создавать РЛС по новой технологии, потому что поменяются средства воздушно-космического нападения, их тактика и так далее. Мы к этому идем: в каждой станции вводим новые элементы, что в перспективе позволит создать принципиально новую систему. Уже сейчас каждая станция не похожа на предыдущую", – цитирует "РИА Новости" К.Макарова.

Радиолокационная станция высокой заводской готовности наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) "Воронеж" способна обнаруживать баллистические, космические и аэродинамические объекты, в том числе баллистические и крылатые ракеты.

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