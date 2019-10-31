Первый пуск "Булавы" с "Князя Владимира" сняли на видео

Новейший стратегический ракетоносец "Князь Владимир" впервые произвел пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава". Этот пуск продемонстрировали на видео.

"Князь Владимир" выпустил ракету из подводного положения в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны России, пуск баллистической ракеты прошел в штатном режиме. Ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время. Данный факт зафиксировали средства объективного контроля.

Подводный ракетоносец "Князь Владимир" построили на Севмаше. Это четвертая подлодка в классе и первая, созданная по модернизированному проекту. У "Князя Владимира" улучшенные характеристики по шумности, маневренности, удержанию на глубине и управлению оружием. Его главная ударная сила - баллистические ракеты "Булава". Кроме того, атомная подводная лодка вооружена торпедами, торпедоракетами и крылатыми ракетами.

Светлана Цыганкова