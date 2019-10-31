Подлодка "Князь Владимир" впервые испытала ракету "Булава"

Подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" провел испытания ракетного комплекса "Булава". Пуск ракеты был выполнен из подводного положения в акватории Белого моря по полигону "Кура" на Камчатке в рамках плановых испытаний подлодки. Полет прошел в штатном режиме, ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время.

Подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" провел испытания ракетного комплекса "Булава". Пуск ракеты был выполнен из подводного положения в акватории Белого моря по полигону "Кура" на Камчатке в рамках плановых испытаний подлодки. Полет прошел в штатном режиме, ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время.