Подлодка "Князь Владимир" впервые испытала ракету "Булава"
Подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" провел испытания ракетного комплекса "Булава". Пуск ракеты был выполнен из подводного положения в акватории Белого моря по полигону "Кура" на Камчатке в рамках плановых испытаний подлодки. Полет прошел в штатном режиме, ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время.
Подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" провел испытания ракетного комплекса "Булава". Пуск ракеты был выполнен из подводного положения в акватории Белого моря по полигону "Кура" на Камчатке в рамках плановых испытаний подлодки. Полет прошел в штатном режиме, ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время.
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