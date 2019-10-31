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31.10.2019
WarSpot

Голливуд + Humvee = Т-72

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Источник изображения: warspot.ru

Голливудские спецэффекты помогут американским солдатам на учениях. Вчера, 29 октября, портал defence-blog.com сообщил о том, что Национальная гвардия США заказала голливудской компании Westefx, специализирующейся на спецэффектах, переделку внедорожников Humvee в муляжи танков Т-72.

"Humvee стоит около $30 000 плюс ещё около $5000 на техническое обслуживание в течение года, тогда как танк M1A1 обходится намного дороже. Именно первоначальные и эксплуатационные расходы делают Humvee намного более экономически выгодными. Кроме того, у армии просто нет 60 запасных танков постоянно под рукой", — рассказал сержант Клинтон Дорамус, руководитель программы VisMod Национальной гвардии Айдахо.

Переделка Humvee в муляж танка Т-72

Источник изображения: defence-blog.com

Специальный каркас, а также набор элементов из пластика и металла, суммарно весящие порядка 800 кг, превращают Humvee в некое подобие танка Т-72. При этом машина оснащена системой лазерной учебной стрельбы MILES с визуальными и звуковыми эффектами, имитирующей реалистичные выстрелы из орудия, что позволяет полноценно использовать её на учебном полигоне.

Компания Westefx уже подготовила 12 комплектов муляжей Т-72, а в течение трёх лет соберёт ещё 48 единиц.

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Страны
США
Продукция
HMMWV
M1 Abrams
Т-72
Проекты
Военные учения
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