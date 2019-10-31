Войти
31.10.2019
ТАСС

Шойгу назвал меморандум России и Турции единственным способом сохранить суверенитет Сирии

408
0
0
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министр обороны отметил, что "Россия на сегодняшний день приобрела огромный опыт в борьбе с международным терроризмом"

БАКУ, 30 октября. /ТАСС/. Российско-турецкий меморандум по Сирии, подписанный в Сочи главами двух государств, реализуется не без труда, но это единственный способ сохранить суверенитет республики, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Меморандум, подписанный президентами Турции и России, реализуется не без труда, но видим, что это, наверное, единственный способ установить мир и сохранить суверенитет Сирии", - сказал Шойгу.

Министр обороны РФ отметил, что "Россия на сегодняшний день приобрела огромный опыт в борьбе с международным терроризмом". "Опыт, которым мы готовы делиться с нашими коллегами. Это касается и вопросов борьбы с международным терроризмом, и гуманитарного содействия - разминирования, медицинской помощи и многого другого", - перечислил он.

Касаясь коалиционного военного строительства, Шойгу отметил, что повестка дня здесь "достаточно обширна". "Сотрудничество развивается по плану, который мы вместе рассматриваем и утверждаем", - сказал глава ведомства.

Алиев в среду принял глав военных ведомств стран СНГ, прибывших в Баку на заседание Совета министров обороны стран Содружества.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские войска с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции должны приступить к совместному патрулированию. Как заявил во вторник Шойгу, отвод вооруженных подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии завершен досрочно.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Россия
Сирия
Турция
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Эрдоган Реджеп
Проекты
Медицина
Похожие новости
30.10.2019
Россия выполнила все обязательства по сочинскому меморандуму по Сирии - российский Центр по примирению
01.10.2018
С начала операции ВКС в Сирии прошло три года
20.09.2018
В Москве состоялось заседание Коллегии Министерства обороны России
20.09.2018
Заседание Коллегии Министерства обороны Российской Федерации
26.12.2016
Основы несокрушимости
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.10 14:56
  • 4
Опубликована Стратегия развития судостроительной промышленности России до 2035 года
  • 31.10 14:24
  • 23
Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
  • 31.10 14:02
  • 5
НАТО присвоил Су-57 код "Уголовник"
  • 31.10 12:20
  • 23
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 31.10 12:10
  • 94
Машиностроение на грани исчезновения
  • 31.10 10:56
  • 25
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 31.10 08:42
  • 32
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 31.10 08:38
  • 1
НАТО так надо: новые авиадивизии закроют небо над Балтикой и Крымом
  • 31.10 06:57
  • 3
Россия испытает супероружие
  • 31.10 00:52
  • 4
В польском СМИ сомневаются в прорывном российском танке Т-90М
  • 31.10 00:46
  • 7
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 30.10 20:34
  • 2
Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО
  • 30.10 19:34
  • 32
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 30.10 19:22
  • 35
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 30.10 19:20
  • 4
Авиапром ведут на прорыв… канализации