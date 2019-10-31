"Модернизация после событий в Крыму": Бундесвер получил первый модернизированный танк Leopard 2A7V

Немецкие танковые войска получили первый модернизированный танк Leopard 2A7V. Модернизацию проводили специалисты компании KMW (Krauss-Maffei Wegmann GmbH), около 49% акций которой принадлежат Siemens.

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В немецкой прессе отмечается, что после окончания Холодной войны концепция бундесвера была направлена фактически на отказ от тяжёлой бронетехники – на создание легкобронированных маневренных машин. Однако "из-за событий в Крыму", как пишут немецкие военные эксперты, "военное ведомство ФРГ было вынуждено вернуться к прежней концепции и её развивать с помощью модернизации танков".

Именно по этой концепции Krauss-Maffei Wegmann получила контракт на модернизацию 104 танков, уже стоявших на вооружении бундесвера.

Среди тех, которые попали в модернизационную программу – 20 танков Leopard 2A7. Их модернизируют до версии "фау" (V) – от слова "verbessert", что можно перевести как "улучшенный".

Улучшенные немецкие "Леопарды" получают обновлённую систему управления вооружением и возможность осуществлять стрельбу управляемыми боеприпасами DM11 от Rheinmetall.

Также первый танк, вернувшийся в строй после модернизации, оснащён обновлённым двигателем повышенной мощности, новыми системой навигации и тепловизором, лазерным дальномером и бортовым компьютером.

В общей сложности немецкой казне модернизация свыше сотни танков обойдётся примерно в 760 млн евро.