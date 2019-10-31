На Северном флоте впервые прошли испытания "Булавы"

Впервые с новейшего стратегического ракетоносца "Князь Владимир" проекта "Борей-А" произведен испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава", сообщает Министерство обороны России.

Пуск ракеты был выполнен из подводного положения в акватории Белого моря по полигону "Кура" на Камчатке в рамках плановых испытаний атомной подводной лодки. Полет ракеты прошел в штатном режиме, ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в назначенное время, что было зарегистрировано средствами объективного контроля.

Закрытие района стрельбы обеспечили суда обеспечения Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что "Князь Владимир" и "Казань" определят перспективный облик российского подводного флота.