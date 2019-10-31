С борта РПКСН "Князь Владимир" произведен успешный пуск БРПЛ "Булава"

ЦАМТО, 30 октября. Впервые с новейшего стратегического ракетоносца "Князь Владимир" проекта "Борей-А" произведен испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава".

Пуск ракеты был выполнен из подводного положения в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке в рамках плановых испытаний подводной лодки.

Полет ракеты прошел в штатном режиме, ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время, что было зафиксировано средствами объективного контроля.

Закрытие района стрельбы обеспечили суда обеспечения Беломорской военно-морской базы Северного флота, сообщает пресс-служба СФ.