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31.10.2019
ЦАМТО

С борта РПКСН "Князь Владимир" произведен успешный пуск БРПЛ "Булава"

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ЦАМТО, 30 октября. Впервые с новейшего стратегического ракетоносца "Князь Владимир" проекта "Борей-А" произведен испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава".

Пуск ракеты был выполнен из подводного положения в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке в рамках плановых испытаний подводной лодки.

Полет ракеты прошел в штатном режиме, ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время, что было зафиксировано средствами объективного контроля.

Закрытие района стрельбы обеспечили суда обеспечения Беломорской военно-морской базы Северного флота, сообщает пресс-служба СФ.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Булава-30
Князь Владимир
Компании
БелОМО
Проекты
955 Борей
СФ
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