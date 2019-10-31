На верфи в Мэринетт началось строительство боевых кораблей MMSC для ВМС Саудовской Аравии

ЦАМТО, 30 октября. На верфи в Мэринетт (шт.Висконсин) состоялась церемонии резки первой стали для головного многоцелевого надводного боевого корабля MMSC (Multi-Mission Surface Combatant), предназначенного для ВМС Саудовской Аравии.

Об этом сообщил ресурс Navalnews.com со ссылкой на компанию Fincantieri Marinette Marine (FMM).

В мероприятии приняли участие представители ВМС США, Lockheed Martin, FMM и Королевства Саудовская Аравия.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2015 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Саудовской Аравии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 4 многоцелевых надводных боевых кораблей MMSC (Multi-Mission Surface Combatant), а также связанных с контрактом оборудования и услуг общей стоимостью до 11,25 млрд. долл.

В ноябре 2017 года ВМС США подписали с Lockheed Martin Corp начальный контракт на сумму 22,748 млн. долл., предусматривающий оказание в рамках программы "Иностранные военные продажи" услуг по поставке боевых кораблей прибрежной зоны ВМС Саудовской Аравии. Впоследствии была подписана еще серия контрактов на закупку материалов с длительными сроками изготовления.

В июле 2018 года с Lockheed Martin был заключен контракт стоимостью 450 млн. долл. на разработку рабочего проекта и планирование постройки кораблей на предприятии Fincantieri Marinette Marine в Мэринетт (шт.Висконсин). В состав консорциума, который выполнит работы по данной программе, входят Lockheed Martin, Fincantieri Marinette Marine, Gibbs & Cox и более 800 поставщиков в 42 штатах.

Корабли закупаются в рамках программы модернизации ВМС Саудовской Аравии, получившей обозначение SNEP II (Saudi Naval Expansion Program II).

По заявлению Lockheed Martin, ВМС Саудовской Аравии получат спроектированный на базе боевого корабля прибрежной зоны класса "Фридом" многоцелевой корабль, обладающий высокой огневой мощью и маневренностью. Он предназначен для борьбы с надводными, подводными и воздушными целями, а также малоразмерными катерами. Корабль получит систему боевого управления COMBATSS-21. В состав вооружения войдут ЗРК SeaRAM, два 20-мм ДУМВ Narwhal компании Nexter, восьмиконтейнерная вертикальная пусковая установка MK.41 с ЗУР RIM-162 Evolved Sea Sparrow, 8 противокорабельных ракет "Гарпун", 57-мм артиллерийская установка BAE Systems Bofors, система защиты от торпед AN/SLQ-25. Корабль будет оборудован РЛС TRS-4D компании Hensoldt, двумя радиолокационными / электронно-оптическими системами управления огнем CEROS-20 компании SAAB, комплексом РТР и РЭБ Argon ST WBR-2000.

Дальность плавания корабля, оснащенного комбинированной главной энергетической установкой CODAG, составит 5000 морских миль, максимальная скорость – свыше 30 узлов. ВМС Саудовской Аравии также закупают вертолеты MH-60R для применения на борту этих кораблей.