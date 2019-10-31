Достигли цели: "Князь Владимир" впервые запустил "Булаву"

Атомная подлодка "Князь Владимир" впервые провела пуск ракеты "Булава"

Атомная субмарина "Князь Владимир" впервые осуществила стрельбу баллистической ракетой "Булава", сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что пуск прошел в штатном режиме, учебно-боевые блоки достигли полигона. На сегодняшний день эта подлодка проходит испытания перед принятием в состав флота. По данным СМИ, это запланировано на конец текущего года.

Головная атомная подлодка проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" в ходе испытаний в Белом море впервые осуществила стрельбу баллистической ракетой "Булава". Учебно-боевые блоки ракеты достигли полигона Кура на Камчатке в штатном режиме, сообщили в среду в российском Минобороны.

Военные уточнили, что субмарина выполняла стрельбу в рамках ее плановых испытаний из Белого моря. Во время пуска крейсер находился под водой. В Минобороны назвали полет "Булавы" штатным: ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время, что зафиксировали средства объективного контроля.

На время испытаний район стрельбы закрыли для судоходства, режим обеспечивали суда Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Командующий СФ вице-адмирал Александр Моисеев ранее сообщил ТАСС, что в этом году "Князь Владимир" завершает государственные испытания, в ходе которых будут протестированы все виды вооружения. Как он утверждал, передача корабля в состав ВМФ "пройдет под елочку", то есть ближе к концу этого года. По его словам, он будет нести службу на Северном флоте.

Согласно госпрограмме вооружений, в интересах российского флота планируется построить восемь субмарин класса "Борей". Из них на сегодняшний день построены и вошли в состав флота три: "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Четвертая подлодка - "Князь Владимир" - сейчас проходит ходовые испытания. Это первый стратегический подводный крейсер, построенный по обновленному проекту 955А. Он был спущен на воду в ноябре 2017 года. Как сообщают в Минобороны, он имеет меньшую шумность, лучшие системы маневрирования и удержания на глубине. Кроме того, он обладает усовершенствованной системой управления оружием. Все "Бореи" способны нести на борту по 16 ракет "Булава". Эти подлодки оснащены торпедными аппаратами калибра 533 мм.

Предполагается, что серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А" станет основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на открытом заседании Коллегии Минобороны 7 ноября 2017 года сообщил, что ракетные подлодки стратегического назначения нового поколения "Борей" стали поступать в боевой состав морских стратегических ядерных сил. Это позволило довести долю современных стратегических субмарин до 82%.

"Булава" - это новейшая российская ракета с тремя ступенями на твердом топливе. Она может нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков.

В конце августа Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой запечатлен пуск "Булавы" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море. Испытания проводились 24 августа и состоялись успешно. На кадрах видно, что из воды взлетела ракета, которая затем скрылась в облаках. Пуск был показан трижды с разного расстояния.

На кадрах видеоролика также была продемонстрирована работа членов экипажа судна на боевых постах. Затем можно было наблюдать за тем, как командир "Долгорукого" капитан первого ранга Владимир Ширин отдает приказ о боевой тревоге. После этого начинается обратный отсчет, и Ширину докладывают об успешном пуске первой ракеты.

"Произведен старт баллистической ракеты, замечаний нет", - докладывает капитан. Запись завершилась демонстрацией пуска четырех ракет "Булава" из подводного положения и их дальнейшего полета.

В пресс-службе СФ заявили, что экипаж "Юрия Долгорукого" под командованием капитана первого ранга Владимира Ширина "продемонстрировал высокий профессионализм и военно-морскую выучку".

В тот же день была запущена и другая баллистическая ракета - "Синева". Она отправилась с атомной подлодки "Тула" из приполюсного района Северного Ледовитого океана.

Как указали в ведомстве, макеты боевых блоков этого оружия выполнили полный цикл программы полета и поразили учебные цели на полигонах в Архангельской области и на Камчатке. Стрельбы подтвердили технические характеристики баллистических ракет, констатировали военные.

Лидия Мисник