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31.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Главком ВМФ рассказал о создании в России уникальных кораблей

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Главком ВМФ адмирал Николай Евменов заявил, что в России строятся несколько многоцелевых фрегатов дальней морской зоны, больших десантных кораблей, а также корабли противоминной обороны, не имеющие аналогов в мире.

По словам Евменова, "прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" ведёт строительство больших десантных кораблей проекта 11711", на судостроительном заводе "Северная верфь" строят "несколько многоцелевых фрегатов дальней морской зоны и последующие их модификации".

"На Средне-Невском судостроительном заводе для флота серийно строятся новейшие корабли противоминной обороны, которые не имеют аналогов в мире", – передает "Красная Звезда" слова Евменова.

По словам главкома, эти корабли "выполнены из монолитного стеклопластика, отличаются увеличенной прочностью, маневренностью и живучестью корабля".

Евменов отметил также, что в Санкт-Петербурге и Татарстане "активно строятся малые ракетные корабли проекта 22800".

Напомним, 30 сентября новейший российский тральщик проекта 12700 "Владимир Емельянов" отправился на заводские ходовые испытания, сообщает Средне-Невский судостроительный завод (входит в ОСК).



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Владимир Емельянов
Компании
Северная верфь
СНСЗ
Янтарь ПСЗ
Проекты
11711
пр. 12700
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