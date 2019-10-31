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31.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Обозначены сроки передачи военным РЛС нового поколения "Контейнер"

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Антенная система передающей части РЛС 29Б6 "Контейнер"
Антенная система передающей части РЛС 29Б6 "Контейнер".
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Первая загоризонтная радиолокационная станция нового поколения "Контейнер" будет передана военным до конца года, сейчас она проходит госиспытания, рассказал гендиректор "НПК "Научно-исследовательского института дальней радиосвязи" (входит в РТИ) Кирилл Макаров.

"Сейчас, учитывая тот задел, мы создаем семейство загоризонтных РЛС типа "Контейнер". Первая станция прошла предварительные испытания и находится на государственных испытаниях, мы надеемся, что до конца 2019 года первый "Контейнер" будет передан Вооруженным силам", – передает РИА "Новости" слова Макарова.

Он рассказал также, что РЛС "Контейнер" предназначена для обнаружения всех типов аэродинамических целей: боевой, стратегической авиации, крылатых ракет, гиперзвуковых летательных аппаратов и так далее. При этом станция использует явление отражения радиоволн декаметрового диапазона от ионосферы.

Отвечая на вопрос, сколько всего планируется таких станций, он сообщил, что четыре. "Первая на западе, вторая на востоке. Кроме того, планируется создание станций для северо-западного и южного направлений", – пояснил гендиректор НИИДАР.

Он также отметил, что у этой РЛС есть так называемая мертвая зона.

"Она составляет 900 километров, поэтому было принято решение о расположении станции в глубине страны, это позволяет находиться станции в безопасности и контролировать воздушное пространство сопредельных государств", – сказал Макаров.

1 декабря 2018 года новая РЛС "Контейнер" заступила на опытно-боевое дежурство в населенном пункте Ковылкино в Мордовии.

Напомним, ранее командующий 1-й армией ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Демин заявил, что РЛС "Контейнер" способна к обнаружению массового взлета гиперзвуковых крылатых ракет или авиации на расстоянии более 2 тыс. километров от границ России.



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
29Б6 Контейнер
Компании
НИИДАР
Проекты
ГЗЛА
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