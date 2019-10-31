В США изучают вопрос создания новых кораблей-амфибий: "для повышения эффективности боевых миссий"

В ВМС США решили изучить вопрос будущих экспедиционных операций американского флота и корпуса морской пехоты (КМП). В частности, была поднята тема, касающаяся того, какое количество кораблей-амфибий может понадобиться ВМС и КМП США для того, чтобы поддерживалась возможность "осуществления экспедиционных боевых миссий".

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Начальник отделения десантных боевых операций управления экспедиционного командования США капитан Дж.Хилл отметил, что на флоте остаются удовлетворёнными характеристиками универсальных десантных кораблей типа "Америка" и десантных транспортных доков типа "Сан-Антонио". При этом капитан Хилл заявил, что для повышения эффективности экспедиционных боевых миссий американскому флоту нужны и корабли меньших габаритов.

Управление наземных операций и управление логистики флота, как заявлено, работают над тем, чтобы определить концепцию нового десантного корабля.

На данный момент обсуждается, какое именно решение должно быть воплощено при создании нового корабля. При этом точно говорится о том, что он должен иметь амфибийные свойства.

Руководитель программы создания транспортных доков "Сан-Антонио" капитан Брайан Меткалф:

Нужно определиться с тем, что не устраивает в имеющихся кораблях. Если они слишком дороги, спроектируем более дешёвый корабль, но тогда вряд ли он сможет полноценно выполнить боевую миссию. Если попытаться соединить классы, то нельзя понять, для чего корабль будет использоваться: он будет перевозить бронетехнику или десант морских пехотинцев?

Как видно, в структурах ВМС США и сопряжённых с ними ведомствах пока не решили, какой именно амфибийный корабль им нужен. Одно из поступивших предложений – создание нового боевого корабля на воздушной подушке, который будет сосредоточен на оперативных действиях с высадкой десанта на побережье для занятия и удерживания плацдарма – до прибытия основных сил.

На сегодняшний день в США имеются десантные катера на воздушной подушке типа LCAC со стандартным водоизмещением около 89 тонн.

Экипаж катера - пять человек. Способен перевозить несколько единиц военной техники (если говорить о танках, то один "Абрамс"). Такие катера используются на упомянутых транспортных доках типа "Сан-Антонио". В США хотят получить не катер, а корабль на воздушной подушке с существенно большей грузоподъёмностью, чем у LCAC.