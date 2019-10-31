The Daily Beast (США): Сувалкский коридор — это "ахиллесова пята" НАТО и место, где Россия может начать войну

Пользователи соцсетей видели, как Россия в октябре перебросила войска к Сувалкскому коридору, где две страны НАТО, Польша и Литва, имеют общую границу протяженностью около 65 километров, пишет автор американского издания. Сувалкский коридор — это "ахиллесова пята" НАТО и место, где Россия может начать войну, считает он.

На территориальных границах альянса, где военная мощь Европы наиболее уязвима, слишком самоуверенный Путин может использовать это слабое место для ведения новой "гибридной" войны.

Третьего октября среди белого дня они с грохотом проследовали через Воронеж, город на западе России. Зеленые армейские машины, установленные на платформах-вагонах, по всей видимости, направлялись на запад, к границам России с Украиной и Белоруссией.

На следующий день пользователи социальных сетей заметили бронетранспортеры российского производства, мчащиеся по шоссе в Белоруссии. "Местный лес буквально напичкан бронетехникой", - сообщает белорусский новостной сайт "Хартия '97".

Россия, как и все крупные военные державы, часто перебрасывает свои войска по собственной территории и развертывает их в союзных странах для проведения учений. Белорусская и российская армии еще в сентябре провели крупное военное учение с участием 12 тысяч военнослужащих и 950 единиц техники.

Что касается увиденного в октябре, примечательным (и у многих вызывающим тревогу) является то, где это происходило. Это было рядом с Сувалкским коридором, где две страны НАТО, Польша и Литва, имеют общую границу протяженностью около 65 километров, которая проходит через лесистую территорию и отделяет близкого союзника России Белоруссию от Калининградской области, российского анклава на Балтийском море.

Поскольку напряженность между Россией и Западом растет, а Россия укрепляет свои позиции на захваченных территориях на Украине, военные стратеги США и их союзников с беспокойством смотрят на эту спорную часть территории. Если новая холодная война перерастет в горячую, то Сувалкский коридор, может стать именно тем местом, где начнутся боевые действия.

Для НАТО это проблема. На этом участке внешних границ НАТО, который некоторые эксперты называют Сувалкским коридором, военная мощь Европы наиболее уязвима. При этом он находится слишком близко к Калининградской области, где сосредоточено значительное количество российских войск.

"Сувалкский коридор - это место, где сходятся многие слабые стороны, касающиеся стратегии и расстановки сил НАТО", - говорится в докладе 2018 года, подготовленного для вашингтонского Центра анализа европейской политики (CEPA) Беном Ходжесом (Ben Hodges), Янушем Бугайским (Janusz Bugajski) и Питером Дораном (Peter Doran).

Ходжес, например, знает, о чем говорит. Отставной генерал армии США Ходжес с 2014 по 2017 годы командовал многотысячным контингентом американских сухопутных войск в Европе. Непосредственно перед уходом в отставку он организовал первые крупные учения НАТО вдоль Сувалкского коридора.

"Коридор уязвим", - предупреждал он тогда.

НАТО, в состав которой входят 29 государств-членов, включая США, обладает гораздо большей военной мощью, чем Россия. Но во многих случаях резервные войска и танки НАТО базируются в сотнях или (в случае войск США) в тысячах километров от потенциальных полей сражений, таких как Сувалкский коридор. Россия, с другой стороны, сосредоточила войска и технику в своем Западном военном округе, всего в нескольких минутах езды по автотрассе или железной догоге до Сувалкского коридора.

Дисбаланс поразителен. В 2014 и 2015 годы калифорнийский аналитический центр РЭНД (RAND) создал имитационную модель наступления русских через Сувалкский коридор. Для проведения наступательной операции русские должны быть в состоянии оперативно мобилизовать 25 батальонов - сухопутные войска численностью около 10 человек, подсчитали в РЭНД. НАТО сможет немедленно мобилизовать всего 17 батальонов, численностью около 6 800 военнослужащих.

Но численность войск не отражает истинный баланс сил. В каждом батальоне, который Россия могла бы мобилизовать для наступательной операции, имеется бронетехника, в том числе тяжелые танки. А из находящихся поблизости подразделений НАТО бронетехника есть только у одного. Речь идет о бронетранспортерах "Страйкер" (Stryker), которое имеет в своем распоряжении разведывательное подразделение армии США.

Самое крупное орудие, установленное на "Страйкере" - 30-миллиметровая пушка. Российские танки оснащены 125-миллиметровыми орудиями, поражающая сила которых на порядок больше".

"Легкие войска НАТО, не имевшие бронетехники, не только уступали по численности более тяжелым российским соединениям. Их недостаточная маневренность означала, что их можно было прижать огнем и обойти, если бы этого захотели российские игроки, - заявили в РЭНД. - В общем и целом, пехота НАТО оказалась не в состоянии даже успешно отступить и была уничтожена на месте".

В ситуации, смоделированной аналитиками РЭНД, Россия быстро закрывает Сувалкский коридор, создает территориальный мост между Белоруссией и Калининградской областью и отрезает страны НАТО - Литву, Латвию и Эстонию - от остальных членов альянса.

Такой шаг может спровоцировать полномасштабную войну. Более того, не исключено, что для России это и является целью - начать войну, которую она считает неизбежной, и сделать это на своих собственных условиях.

"Хотя то, что Россия начнет военную кампанию лишь для того чтобы захватить Сувалкский коридор маловероятно, она, несомненно, будет пытаться взять эту территорию под свой контроль, если в регионе возникнет конфликт", - сказала в интервью изданию "Дэйли Бист" (The Daily Beast) родившаяся в Литве Агния Григас (Agnia Grigas), американский политолог и эксперт по России.

По словам экспертов РЭНД и CEPA, о надвигающейся атаке России будут свидетельствовать предупреждающие признаки. Российские батальоны могут совершать стремительные броски, заходя в Сувалкский коридор и выходя из него, временно удерживая участки границы и проверяя, насколько решительно настроена НАТО.

Вероятность того, что Россия начнет мелкомасштабные вторжения в качестве прелюдии к более масштабной наступательной операции, помогает объяснить тревогу по поводу передвижения войск, наблюдавшееся в октябре. Но столь же вероятно и проведение секретных операций, в которых возможно участие того же вида российских "гибридных" сил (в основном, оперативных сотрудников разведки и переодетых спецназовцев), которые появились на украинском Крымском полуострове незадолго до того, как, как туда вошли российские танки.

Эти так называемые "зеленые человечки" могут провести разведку маршрутов вторжения, мобилизовать пророссийски настроенных местных жителей и подготовиться к захвату правительственных зданий, а также развернуть блок-посты.

"НАТО должна следить не только за наращиванием российских сил в Калининградской области и в Белоруссии, но и за использованием Россией "мягкой силы" и проведением ею разведывательных операций в Сувалках", - говорит Григас.

Однако есть одна проблема. Одну сторону Сувалкского коридора контролирует Литва, а другую - Польша. Обе страны являются членами НАТО, но они не всегда ладили друг с другом. "Польша и Литва сегодня взаимодействуют как союзники, но между ними бывали периоды напряженности и конфликты из-за территории и меньшинств", - объясняет Агния Григас.

Кремль может использовать эту напряженность в своих целях, говорит Григас. Не исключено, что Россия рассчитывает на то, что Литва и Польша не будут обмениваться информацией, когда число "зеленых человечков", появляющихся на их территориях начнет увеличиваться.

После многолетних лет военных игр, моделирования различных сценариев и проведения исследований (и периодического возникновения опасений, подобных опасениям по поводу передвижения российских войск в октябре) НАТО прекрасно осознает свои проблемы, существующие в Сувалкском коридоре. И альянс предпринимает шаги, чтобы попытаться их решить.

Армия США начала устанавливать более тяжелое вооружение и другое новое снаряжение на бронетранспортеры "Страйкер", которые будут первыми задействованы в войне с любыми российскими войсками вторжения. Армейское командование объявило, что в начале 2020 года оно осуществит переброску в Европу 20 тысяч военнослужащих из США, чтобы "повысить боеготовность в рамках альянса и сдержать потенциальных противников". В сентябре была создана новая штаб-квартира НАТО в Германии, единственной задачей которой является ускорение процесса укрепления войск на периферии и на территории альянса.

А как насчет той российской бронетехники в лесах Белоруссии? "Я понятия не имею, что происходит и серьезно ли это, - сказал в интервью "Дэйли Бист" независимый военный эксперт, специалист по России Павел Подвиг. - Надеюсь, что нет".

Дэвид Экс (David Axe)