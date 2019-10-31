С ракетоносца "Князь Владимир" произведен испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава" - Минобороны РФ

Москва. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Впервые с новейшего стратегического ракетоносца "Князь Владимир" проекта "Борей-А" произведен испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава", сообщает в среду Минобороны РФ.

"Пуск ракеты был выполнен из подводного положения в акватории Белого моря по полигону "Кура" на Камчатке в рамках плановых испытаний подводной лодки", - говорится на странице Минобороны РФ в "Фейсбуке".

Отмечается, что полет ракеты прошел в штатном режиме, ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время, что было зафиксировано средствами объективного контроля.