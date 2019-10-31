Войти
31.10.2019
Интерфакс-АВН

С ракетоносца "Князь Владимир" произведен испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава" - Минобороны РФ

383
0
0

Москва. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Впервые с новейшего стратегического ракетоносца "Князь Владимир" проекта "Борей-А" произведен испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава", сообщает в среду Минобороны РФ.

"Пуск ракеты был выполнен из подводного положения в акватории Белого моря по полигону "Кура" на Камчатке в рамках плановых испытаний подводной лодки", - говорится на странице Минобороны РФ в "Фейсбуке".

Отмечается, что полет ракеты прошел в штатном режиме, ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время, что было зафиксировано средствами объективного контроля.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Князь Владимир
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
955 Борей
Похожие новости
16.08.2019
"Одна подлодка контролирует полмира". О сверхмощной "Акуле", ставшей легендой ВМФ России
19.12.2018
Минобороны выполнило в 2018 году все мероприятия по гособоронзаказу
25.12.2017
Надежная защита страны: Россия будет развивать "умную" армию
03.03.2015
Две АПЛ войдут в состав сил постоянной готовности ВМФ в 2015 году
11.12.2014
"Севмаш" передал флоту стратегический ракетоносец "Владимир Мономах"
24.07.2012
На «ОАО «ПО «Севмаш» состоится закладка АПК «Князь Владимир»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.10 14:56
  • 4
Опубликована Стратегия развития судостроительной промышленности России до 2035 года
  • 31.10 14:24
  • 23
Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
  • 31.10 14:02
  • 5
НАТО присвоил Су-57 код "Уголовник"
  • 31.10 12:20
  • 23
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 31.10 12:10
  • 94
Машиностроение на грани исчезновения
  • 31.10 10:56
  • 25
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 31.10 08:42
  • 32
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 31.10 08:38
  • 1
НАТО так надо: новые авиадивизии закроют небо над Балтикой и Крымом
  • 31.10 06:57
  • 3
Россия испытает супероружие
  • 31.10 00:52
  • 4
В польском СМИ сомневаются в прорывном российском танке Т-90М
  • 31.10 00:46
  • 7
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 30.10 20:34
  • 2
Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО
  • 30.10 19:34
  • 32
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 30.10 19:22
  • 35
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 30.10 19:20
  • 4
Авиапром ведут на прорыв… канализации