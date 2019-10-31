Атомная подлодка "Князь Владимир" впервые выстрелила ядерной "Булавой"

Атомная подлодка стратегического назначения проекта 955А "Борей-А" "Князь Владимир" впервые провела стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Булава". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Испытания прошли в Белом море. Во время пуска субмарина находилась под водой. В ведомстве сообщили, что запуск прошел в штатном режиме. "Булава" была выпущена на полигон Кура на Камчатке, учебно-боевые блоки ракеты достигли полигона в назначенное время.

24 октября военный эксперт Максим Климов обратил внимание на то, что "Булава-30" не предусматривает возможность прохода через лед. Запустить ракету из-подо льда можно будет только после того, как атомная подлодка найдет полынью. Это может занять один-два дня. Эксперт назвал такую ситуацию "нонсенсом".

МБР Р-30 "Булава-30" разработана Московским институтом теплотехники для вооружения ракетоносцев проекта 955 "Борей". Испытания оружия начались в 2004 году. Из 33 пусков ракеты с АПЛ семь признаны неудачными, а два — частично неудачными.