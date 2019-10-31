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31.10.2019
ТАСС

Главком ВМФ: российские предприятия строят новейшие военные корабли

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Главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов
Главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.
Источник изображения: © Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" ведет строительство больших десантных кораблей проекта 11711, отметил адмирал Николай Евменов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российские судостроительные заводы строят несколько многоцелевых фрегатов дальней морской зоны и больших десантных кораблей (БДК), а также не имеющих аналогов в мире кораблей противоминной обороны и других судов. Об этом сообщил в среду в интервью газете "Красная звезда" главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

"Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" ведет строительство больших десантных кораблей проекта 11711. Год назад на Северный флот пришел новейший БДК "Иван Грен" - головной корабль этого проекта. Идут к завершению испытания его младшего собрата БДК "Петр Моргунов". В этом году состоялась закладка еще двух больших десантных кораблей, но уже по измененному проекту - это БДК "Владимир Андреев" и "Василий Трушин", - приводит издание слова Евменова.

Он отметил, что судостроительный завод "Северная верфь" строит несколько многоцелевых фрегатов дальней морской зоны проекта 22350, завершаются испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов", готовится к спуску на воду фрегат "Адмирал флота Головко", продолжается строительство корабля "Адмирал Флота Советского Союза Исаков". В апреле 2019 года были заложены корабли "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов". Также, по словам Евменова, Средне-Невский судостроительный завод серийно производит не имеющие аналогов корабли противоминной обороны.

"В мае был спущен на воду четвертый тральщик проекта 12700 "Владимир Емельянов". Он построен вслед за головной единицей - кораблем ПМО "Александр Обухов" и двумя серийными кораблями - "Георгий Курбатов" и "Иван Антонов". Продолжается строительство кораблей этого проекта "Яков Баляев" и "Петр Ильичев". А в июле состоялась закладка седьмого морского тральщика проекта 12700 "Анатолий Шлемов", - рассказал изданию Евменов.

Он добавил, что в Санкт-Петербурге и Татарстане строятся малые ракетные корабли проекта 22800. Вспомогательный флот также проходит обновление - строятся большие гидрографические суда и катера.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Александр Обухов
Владимир Емельянов
Георгий Курбатов
Иван Антонов
Компании
Северная верфь
СНСЗ
Янтарь ПСЗ
Проекты
11711
22350
22800 МРК
пр. 12700
СФ
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