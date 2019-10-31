Один из лучших танков мира - Тип 99А в сравнении с броневетераном Тип 59

Источник изображения: Фото: slide.mil.news.sina.com.cn

Народно-освободительная армия Китая в настоящее время имеет на вооружении один из лучших танков мира - основной боевой Тип 99А, известный также как ZTZ-99A.

По своим характеристикам, огневой мощи, защищенности и подвижности он ни в чем не уступает лучшим западным моделям. Хотя и имеет одинаковый с ними недостаток - значительный боевой вес, который, по оценкам военных экспертов, уже превысил 55 тонн. Однако применение 1500-сильного дизельного двигателя позволяет ему иметь отличные маневренные характеристики.

Ранее сообщалось, что ZTZ-99A, как и более ранняя модификация ZTZ-99A, страдал от большого количества "детских болезней". В настоящее время, судя по тому, что НОАК уже не боится вывозить эти танки на учения в зарубежных государствах, ситуация с надежностью стала меняться в лучшую сторону.

Источник изображения: Фото: slide.mil.news.sina.com.cn

В Сети появилась фотография, на которой запечатлены две китайские боевые машины, это "девяносто девятый" и первенец китайского танкостроения - Тип 59. Если бронированный ветеран является полным клоном советского Т-54А, то Тип 99, хотя и сохранил некоторые фамильные черты советских танков серии "Т", уже во многом - оригинальная машина, в которой учтен более чем полувековой опыт китайского танкопрома.