Майнити симбун (Япония): Ядерное оружие на Окинаве. Интервью с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Михаил Горбачев отметил, что за выходом США из ДРСМД стоит их желание добиться военного превосходства. "Доверяй, но проверяй!", – ответил он на вопрос японского журналиста о возможности нахождения американского ядерного оружия на острове Окинава, который был передан Японии в 1972 году.

На днях бывший президент СССР Михаил Горбачев, который внес вклад в завершение холодный войны и получил Нобелевскую премию мира, в Москве дал эксклюзивное интервью японскому изданию "Рюкю Симпо".

Горбачеву был задан вопрос: обладает ли он информацией о том, что после возвращения Окинавы Японии в 1972 году с 1989 года, когда завершилась холодная война, и по настоящее время там развернуто американское ядерное оружие. Бывший советский лидер ушел от прямого ответа, однако процитировал бывшего президента США Рональда Рейгана (Ronald Reagan), который заявил: "Доверяй, но проверяй!". Горбачев подчеркнул необходимость проведения экспертизы. Тем самым он выразил сомнения в ядерном разоружении Окинавы после ее возврата в состав Японии.

Предполагается, что после того, как остров Окинава был возвращен Японии, США убрали оттуда ядерное оружие. Тем не менее в ходе переговоров о возврате островов США заявили, что условием для предоставления документов о гарантированном соблюдении Трех неядерных принципов Японии будет следующее: "японские власти не будут подтверждать наличие ядерного оружия и не будут инспектировать складские помещения на Окинаве". Правительство Японии согласилось. Объективная экспертиза о ядерном разоружении Окинавы проведена не была.

Кроме того, в связи с аннулированием Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который в 1987 году подписали Горбачев и Рейган, бывший президент СССР отметил возможность того, что США разместят на Окинаве и в других регионах Японии ракеты средней дальности. Он подчеркнул, что разделяет чувства жителей Окинавы, тем самым выразив серьезные опасения.

Горбачев заявил, что необходимо создать систему инспектирования ядерного оружия, которая необходима и с точки зрения противодействия развертыванию американских ракет.

Он также отметил: "Следует уважать борьбу жителей Окинавы за мир, а также их протесты против американских военных баз".

Горбачев впервые пообщался с японскими СМИ после аннулирования ДРСМД.

Он выразил беспокойство по поводу того, что разрыв ДРСМД усилит опасную и разрушительную тенденцию. Горбачев отметил, что за выходом США из ДРСМД стоит желание добиться абсолютного военного превосходства за счет отмены различных ограничений в сфере вооружений.

Экс-президент СССР раскритиковал курс президента США Дональда Трампа на ядерную экспансию: "Он навязывает свою волю всему миру. Тем не менее это иллюзорное и неосуществимое желание. В современном мире гегемония одного государства невозможна".

Горбачев подчеркнул, что аннуляция ДРСМД нарушит мировой стратегический баланс, вызовет новую гонку вооружений, ввергнет в еще больший хаос мировую политику и приведет к возникновению непрогнозируемых ситуаций. "Пошатнется безопасность всех стран. Эта спонтанная последовательность породит необратимые процессы", - полагает Горбачев.

Также он подчеркнул, что ключ для решения проблем безопасности это не оружие, а политика. "Сейчас крайне важное время. Необходимо избавиться от экстремистских настроений и пропаганды", - заявил Горбачев. Он призвал лидеров развитых стран выступить против текущей ситуации. Кроме того, Горбачев считает, что народ также должен действовать сообща, чтобы обеспечить стабильность мирового порядка.

Цуёси Арагаки (Tsuyoshi Aragaki)