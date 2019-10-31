Войти
31.10.2019
ИноСМИ

Майнити симбун (Япония): Ядерное оружие на Окинаве. Интервью с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

455
0
0
Самолет F15 ВВС США взлетает с авиабазы "Кадена" на острове Окинава
Самолет F15 ВВС США взлетает с авиабазы "Кадена" на острове Окинава.
Источник изображения: © AP Photo, Koji Ueda

Михаил Горбачев отметил, что за выходом США из ДРСМД стоит их желание добиться военного превосходства. "Доверяй, но проверяй!", – ответил он на вопрос японского журналиста о возможности нахождения американского ядерного оружия на острове Окинава, который был передан Японии в 1972 году.

На днях бывший президент СССР Михаил Горбачев, который внес вклад в завершение холодный войны и получил Нобелевскую премию мира, в Москве дал эксклюзивное интервью японскому изданию "Рюкю Симпо".

Горбачеву был задан вопрос: обладает ли он информацией о том, что после возвращения Окинавы Японии в 1972 году с 1989 года, когда завершилась холодная война, и по настоящее время там развернуто американское ядерное оружие. Бывший советский лидер ушел от прямого ответа, однако процитировал бывшего президента США Рональда Рейгана (Ronald Reagan), который заявил: "Доверяй, но проверяй!". Горбачев подчеркнул необходимость проведения экспертизы. Тем самым он выразил сомнения в ядерном разоружении Окинавы после ее возврата в состав Японии.

Предполагается, что после того, как остров Окинава был возвращен Японии, США убрали оттуда ядерное оружие. Тем не менее в ходе переговоров о возврате островов США заявили, что условием для предоставления документов о гарантированном соблюдении Трех неядерных принципов Японии будет следующее: "японские власти не будут подтверждать наличие ядерного оружия и не будут инспектировать складские помещения на Окинаве". Правительство Японии согласилось. Объективная экспертиза о ядерном разоружении Окинавы проведена не была.

Кроме того, в связи с аннулированием Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который в 1987 году подписали Горбачев и Рейган, бывший президент СССР отметил возможность того, что США разместят на Окинаве и в других регионах Японии ракеты средней дальности. Он подчеркнул, что разделяет чувства жителей Окинавы, тем самым выразив серьезные опасения.

Горбачев заявил, что необходимо создать систему инспектирования ядерного оружия, которая необходима и с точки зрения противодействия развертыванию американских ракет.

Он также отметил: "Следует уважать борьбу жителей Окинавы за мир, а также их протесты против американских военных баз".

Горбачев впервые пообщался с японскими СМИ после аннулирования ДРСМД.

Он выразил беспокойство по поводу того, что разрыв ДРСМД усилит опасную и разрушительную тенденцию. Горбачев отметил, что за выходом США из ДРСМД стоит желание добиться абсолютного военного превосходства за счет отмены различных ограничений в сфере вооружений.

Экс-президент СССР раскритиковал курс президента США Дональда Трампа на ядерную экспансию: "Он навязывает свою волю всему миру. Тем не менее это иллюзорное и неосуществимое желание. В современном мире гегемония одного государства невозможна".

Горбачев подчеркнул, что аннуляция ДРСМД нарушит мировой стратегический баланс, вызовет новую гонку вооружений, ввергнет в еще больший хаос мировую политику и приведет к возникновению непрогнозируемых ситуаций. "Пошатнется безопасность всех стран. Эта спонтанная последовательность породит необратимые процессы", - полагает Горбачев.

Также он подчеркнул, что ключ для решения проблем безопасности это не оружие, а политика. "Сейчас крайне важное время. Необходимо избавиться от экстремистских настроений и пропаганды", - заявил Горбачев. Он призвал лидеров развитых стран выступить против текущей ситуации. Кроме того, Горбачев считает, что народ также должен действовать сообща, чтобы обеспечить стабильность мирового порядка.


Цуёси Арагаки (Tsuyoshi Aragaki)

Права на данный материал принадлежат ИноСМИ
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
09.08.2019
Как всегда, виноваты Москва и Пекин
04.03.2019
Atlantico (Франция): мир стал нестабильнее, лишившись американского "жандарма"?
06.02.2019
Крылатое поражение: новое вооружение России изменит расклад сил
29.10.2018
Carnegie Moscow Center (США): чем опасен для России выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности
13.01.2017
Везде российские ракеты (Echo24, Чехия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.10 14:56
  • 4
Опубликована Стратегия развития судостроительной промышленности России до 2035 года
  • 31.10 14:24
  • 23
Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
  • 31.10 14:02
  • 5
НАТО присвоил Су-57 код "Уголовник"
  • 31.10 12:20
  • 23
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 31.10 12:10
  • 94
Машиностроение на грани исчезновения
  • 31.10 10:56
  • 25
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 31.10 08:42
  • 32
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 31.10 08:38
  • 1
НАТО так надо: новые авиадивизии закроют небо над Балтикой и Крымом
  • 31.10 06:57
  • 3
Россия испытает супероружие
  • 31.10 00:52
  • 4
В польском СМИ сомневаются в прорывном российском танке Т-90М
  • 31.10 00:46
  • 7
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 30.10 20:34
  • 2
Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО
  • 30.10 19:34
  • 32
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 30.10 19:22
  • 35
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 30.10 19:20
  • 4
Авиапром ведут на прорыв… канализации