Страны СНГ призывают к запрету размещения в космосе любого оружия - заявление

Нью-Йорк (ООН). 29 октября. ИНТЕРФАКС - Страны СНГ заявили в ООН об исключительной важности незамедлительного принятия практических мер по предотвращению гонки вооружений в космосе.

"Государства СНГ выражают серьезную озабоченность в связи с реальной перспективой гонки вооружений в космическом пространстве и превращения ее в арену военной конфронтации, что ведет к ослаблению глобальной стабильности", - зачитал зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявление стран СНГ в Первом комитете Генассамблеи.

По его словам, "государства подчеркивают исключительную важность незамедлительного принятия практических мер по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве".

Он отметил, что "наиболее эффективной из мер остается проведение международным сообществом переговоров по заключению юридически обязывающего многостороннего документа, который предоставлял бы надежные гарантии предотвращения гонки вооружения в космическом пространстве и размещение оружия в космосе на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов"