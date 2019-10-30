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30.10.2019
Интерфакс-АВН

Страны СНГ призывают к запрету размещения в космосе любого оружия - заявление

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Флаги государств СНГ
Флаги государств СНГ.
Источник изображения: © Фото : МПА СНГ

Нью-Йорк (ООН). 29 октября. ИНТЕРФАКС - Страны СНГ заявили в ООН об исключительной важности незамедлительного принятия практических мер по предотвращению гонки вооружений в космосе.

"Государства СНГ выражают серьезную озабоченность в связи с реальной перспективой гонки вооружений в космическом пространстве и превращения ее в арену военной конфронтации, что ведет к ослаблению глобальной стабильности", - зачитал зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявление стран СНГ в Первом комитете Генассамблеи.

По его словам, "государства подчеркивают исключительную важность незамедлительного принятия практических мер по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве".

Он отметил, что "наиболее эффективной из мер остается проведение международным сообществом переговоров по заключению юридически обязывающего многостороннего документа, который предоставлял бы надежные гарантии предотвращения гонки вооружения в космическом пространстве и размещение оружия в космосе на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов"

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Страны
Китай
Россия
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ООН
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