Джеймстаунский фонд: Путин рассматривает наращивание военного присутствия НАТО в странах Балтии как объявление войны

На прошлой неделе американский Джеймстаунский фонд подготовил очередной аналитический документ «Как защитить страны Балтии», рассматривающий гипотетическую возможность агрессии со стороны России против Эстонии, Латвии и Литвы, а также оценивающий возможности прибалтийских стран и НАТО отразить наступление российских войск.

Автором доклада является профессор Университета национальной обороны США Ричард Хукер, ранее работавший в президентской администрации советником по военным вопросам.

В начале документа отмечается, что руководство Североатлантического альянса недооценивает угрозу возможной российской агрессии против стран Балтии. Основными аргументами, приводимыми натовскими экспертами, являются значительно больший совокупный экономический и военный потенциал западных стран, а также наличие у организации ядерного оружия. Но, по мнению автора, при этом не учитывается «агрессия России в Грузии, Донбассе, Крыму и Сирии».

Кроме того, российское руководство открыто заявляет, что имеет право применения военной силы для защиты русских национальных меньшинств за рубежом. Согласно ряду источников, президент В.Путин рассматривает попытки НАТО увеличить военное присутствие в странах Балтии как объявление войны. При этом стратегическую важность для России имеет безопасность Калининградской области, в которой базируется значительная часть Балтийского флота, а также защита Санкт-Петербурга, расположенного вблизи границы с Эстонией.

Подробному анализу подвергнуты возможности военных группировок в западной части РФ. В целом, по оценке экспертов, сухопутная группировка Западного военного округа может насчитывать около 60 боевых батальонов и 50 артиллерийских дивизионов. Половина из них (примерно 30 батальонов и 25 дивизионов) – части постоянной готовности, готовые к боевому применению в любой момент, и они могут составить первый эшелон атакующих войск для действий в первые 30 суток. Оставшиеся подразделения приводятся в полную боевую готовность в срок 30-60 суток.

По расчетам американских специалистов, для поддержки российских сухопутных формирований, осуществляющих захват прибалтийских государств, будут выделены около 400 боевых самолетов и вертолетов воздушно-космических сил.

Также большое значение будет иметь поддержка с моря кораблями Балтийского флота России, в первую очередь применением крылатых ракет «Калибр».

Что касается вероятности применения ядерного оружия в подобном конфликте, то она оценивается как достаточно низкая. От этого стороны будет удерживать факт наличия у них ядерного потенциала, способного нанести им неприемлемый ущерб.

Учитывая опыт проведения учения «Запад-2017» и других мероприятий боевой подготовки, а также участия российских войск в вооруженных конфликтах, срок подготовки операции против стран Балтии может составить 7-10 суток от принятия решения до начала наступления. Захват всех трех государств при этом займет несколько дней.

Р.Хукер считает, что имеющихся сейчас в сухопутных войсках Эстонии, Латвии и Литвы четырех бригад будет явно недостаточно для отражения российской агрессии, даже учитывая возможности резервных формирований народного ополчения. В то же время готовность войск НАТО сейчас такова, что для подготовки адекватной союзной операции для обороны прибалтийских стран потребуется несколько месяцев.

Немаловажным фактором в возможном прибалтийском военном конфликте станет огромная зависимость энергетики западных стран от поставок углеводородов из России. В случае их прекращения может наступить коллапс в экономике большинства государств ЕС.

Что касается условий, при которых возможно проведение российской военной операции в Балтии, то в качестве таковых называются политический или экономический кризис, угрожающий существованию российского политического режима, вовлечение США в масштабный военный конфликт, эскалация напряженности по линии США-Европа, политическая нестабильность в странах Балтии.

Наиболее вероятным методом действий российской стороны в начале конфликта определено использование «серых зон» и «гибридных действий» для подготовки почвы для военного вторжения. Достижение целей операции только этим способом оценивается как маловероятное.

Наиболее существенной проблемой в вопросе своевременного реагирования на возможные агрессивные действия России Р.Хукер считает недостаточную готовность войск НАТО, а также инфраструктуры северо-восточного фланга альянса.

Для эффективной обороны прибалтийского плацдарма, по мнению автора доклада, недостаточно имеющегося уже сейчас военного потенциала на территории Эстонии, Латвии и Литвы. Хотя по количественному соотношению подразделений он достигает требуемого значения один к трем, но имеющиеся показатели российских войск по тяжелой бронетанковой технике, мощности артиллерии нивелируют возможности НАТО в данном районе.

В оборонительной группировке в странах Балтии должно насчитываться не менее 15 боевых батальонов (не менее трети из них – механизированные или танковые) и 12-15 артиллерийских дивизионов. Сейчас в трех государствах в совокупности имеется 11 пехотных батальонов, не имеющих тяжелой бронетанковой техники, и 4 дивизиона. К этому количеству можно добавить три многонациональных батальона НАТО, но их боевые возможности также не очень высокие.

В докладе также говорится о возможных вариантах действий российских войск. Предполагается, что 6-я армия при поддержке десантной дивизии и бригады спецназа будет наступать на эстонском направлении. Задачей этой группировки будет обеспечение контроля над Финским заливом и подступами к Санкт-Петербургу. При этом подразделения бригады морской пехоты Балтийского флота будут высажены на ключевые острова в море.

Задачей 1-й танковой армии и еще одной десантной дивизии, вероятно, будет нанесение удара с территории Беларуси в направлении Калининградской области через «Сувалкский коридор», отсекая страны Балтии и исключая возможность переброски войск НАТО на их территорию. В дальнейшем эти войска могут наступать на север в сторону Латвии. При этом для того, чтобы избежать столкновений с достаточно мощными польскими сухопутными войсками российские соединения могут наступать только через Литву.

Оценивая возможности России и НАТО по ведению воздушных операций, Р.Хукер подвергает сомнению, что на защиту стран Балтии будет брошена вся авиация альянса. При этом огромным сдерживающим фактором будут современные системы ПВО, развернутые в Калининградской области и на северо-западе России. ВКС РФ будут очевидно иметь превосходство в воздухе в данном регионе. При этом затягивание воздушной кампании со стороны НАТО приведет к потере времени для реагирования на действия сухопутных войск.

Важное значение в ответных действиях НАТО будет иметь захват Калининградской области. Российские лидеры должны понимать, что необоснованная агрессия против альянса будет стоить многого, в том числе, возможно, и потери Калининграда. Его захват может быть осуществлен польскими и американскими войсками с южного направления.

Согласно исследованию корпорации RAND 2016 года, для обороны прибалтийского плацдарма в начальный период войны необходимо не менее семи бригад, три из них – танковые или механизированные. Но вновь оценивая возросшие возможности российских войск, автор доклада Джеймстаунского фонда считает, что для выполнения этой задачи потребуется еще три бригады, в т.ч. одна «тяжелая». При условии, что эта группировка будет хорошо обучена, оснащена современным вооружением, иметь необходимый комплект артиллерии, средств ПВО и частей обеспечения, она сможет сдержать наступление российских войск и вести оборонительные действия до 30 дней.

Для формирования такой группировки в Эстонии, Латвии и Литве необходимо значительно повысить военный потенциал всех трех стран и развернуть на ротационной основе на их территории три «тяжелые» бригады войск НАТО. Такое решение альянса, несомненно, встретит жесткое сопротивление со стороны большинства его государств, так как это будет расценено Россией как провокация или даже подготовка к агрессии.

Тем не менее, увеличение сухопутной группировки НАТО в странах Балтии в настоящее время представляется маловероятным по политическим мотивам. Поэтому всем трем государствам необходимо сосредоточиться на модернизации национальных вооруженных сил. Р.Хукер считает, что, несмотря на небольшую численность населения и объем ВВП Эстонии, Латвии и Литвы, они имеют возможность сделать больше для укрепления своей обороны.

Так, имея в совокупности 6 млн. населения, в армиях прибалтийских стран насчитывается только 22 тыс. военнослужащих. В то же время в Израиле, имеющем такое же население, в вооруженных силах имеется 176 тыс. человек. Для увеличения численности войск может быть введена срочная военная служба. При этом, по мнению автора, наиболее целесообразным для Эстонии и Латвии представляется развертывание в национальных сухопутных войсках по одной «тяжелой» дивизии двухбригадного состава численностью до 10 тыс. человек каждая. Литва, имеющая большее население, могла бы сформировать дивизию из трех бригад, насчитывающую 12 тыс. военнослужащих. В каждой из трех дивизий как минимум одна из бригад должна быть танковой либо механизированной, остальные – мотопехотные. Во всех дивизиях необходимо также иметь комплект частей артиллерии, ПВО, боевого и тылового обеспечения, оснащенных современным вооружением по стандартам НАТО.

Для усиления военного потенциала прибалтийских стран, очевидно, потребуются существенные финансовые средства. При этом им может быть оказана помощь другими государствами НАТО, в том числе путем передачи военной техники США, находящейся на хранении в Европе.

Кроме того, странам Балтии рекомендуется значительно укрепить свою военную инфраструктуру, создать необходимые запасы боеприпасов и другого имущества на случай войны.

Существенным фактором в ходе обороны прибалтийских государств станет координация действий их войск. Для этого может быть создан штаб корпусного уровня по аналогии с органом управления германо-датско-польского корпуса «Северо-Восток».

По оценке американской экспертной организации, для завоевания преимущества в воздухе в случае возникновения конфликта в Прибалтике НАТО необходима будет существенная поддержка со стороны США. Для преодоления российской системы ПВО необходимо будет дополнительно перебросить с континентальной части Соединенных Штатов не менее одного бомбардировочного крыла и пять истребительных авиакрыльев.

В первые 30 суток боевых действий войска стран Балтии при их соответствующем наращивании до указанных в докладе пределов при поддержке авиации и кораблей НАТО будут способны удерживать свои столицы, предотвратить прорыв российских войск через «Сувалкский коридор» и снизить их боевой потенциал на 50%. Но для полного восстановления своей территориальной целостности потребуется введение на территорию Эстонии, Латвии и Литвы контингента войск НАТО. Их основу, несомненно, составят американские сухопутные подразделения, численность которых на Европейском континенте постоянно возрастает, в первую очередь на восточном фланге альянса.

В заключительной части доклада автор довольно подробно описывает возможный ход развития конфликта, сопровождаемый соответствующими схемами.

Таким образом, американские стратеги продолжают пугать Польшу и страны Балтии «угрозой с Востока», требуя от них, исключительно в своих геополитических интересах, увеличение военных бюджетов. Одновременно подставляют их под возможный ответный удар.

Возможное положение войск перед началом конфликта.

Возможное положение войск через 15 суток после начала конфликта.

Возможное положение войск через 30 суток после начала конфликта.

Николай Крылов