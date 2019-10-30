Пентагон ожидает, что Турция задействует С-400 до конца года
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Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию.
Источник изображения: © Фото : Turkish Defence Ministry
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Пентагон ожидает, что Турция задействует купленные в России ЗРК С-400 в ближайшие месяцы, сообщила журналистам на брифинге в Пентагоне заместитель министра обороны США по закупкам Эллен Лорд.
По ее словам, США считают, что С-400 будут "в полной оперативной готовности" до конца года.
Ранее США исключили Турцию из программы производства своего самолета F-35 и пригрозили дальнейшими санкциями за покупку российских ракетных противовоздушных комплексов.
Лорд добавила, что отсутствие Турции в программе производства F-35 должно оказать лишь скромное влияние на стоимость новейшего самолета.
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