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30.10.2019
РИА Новости

Пентагон ожидает, что Турция задействует С-400 до конца года

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Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию.
Источник изображения: © Фото : Turkish Defence Ministry

ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Пентагон ожидает, что Турция задействует купленные в России ЗРК С-400 в ближайшие месяцы, сообщила журналистам на брифинге в Пентагоне заместитель министра обороны США по закупкам Эллен Лорд.

По ее словам, США считают, что С-400 будут "в полной оперативной готовности" до конца года.

Ранее США исключили Турцию из программы производства своего самолета F-35 и пригрозили дальнейшими санкциями за покупку российских ракетных противовоздушных комплексов.

Лорд добавила, что отсутствие Турции в программе производства F-35 должно оказать лишь скромное влияние на стоимость новейшего самолета.

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
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