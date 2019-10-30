МИД заявил о готовности России к любому развитию событий из-за американских ракет

Замминистра иностранных дел Александр Грушко сообщил, что Россия рассматривает все варианты развития событий в вопросе возможного размещения США ракет средней и меньшей дальности (РСМД) на территории Европы.

"Мы должны быть готовы к любому развитию событий, тем более, что США анонсировали на следующий год испытания баллистических ракет", – сказал Грушко в ответ на вопрос о внимании России к планам США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Европе, передает ТАСС.

Он также отметил, что Москва следит за развитием разработок крылатых ракет Вашингтоном. "Мы видим, что США разворачивают программу по производству крылатых ракет с использованием пусковых установок MK-41, которая вызывает у нас большую озабоченность в силу того, что они универсальные. Одну они уже испытали", – добавил он.

Ранее посол России в США заявил, что при появлении ракет средней и малой дальности в Европе, Россия будет вынуждена принять дополнительные меры.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения 2 августа 2019 года.

В сентябре Владимир Путин направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Однако в НАТО "не увидели смысла" в предложенном Москвой моратории. После этого в России назвали истинную причину выхода США из ДРСМД.

Анастасия Воробьева