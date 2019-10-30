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30.10.2019
Интерфакс-АВН

Россия выполнила все обязательства по сочинскому меморандуму по Сирии - российский Центр по примирению

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Военная полиция Вооружённых Сил Российской Федерации в провинции Алеппо, Сирия
Военная полиция Вооружённых Сил Российской Федерации в провинции Алеппо, Сирия.
Источник изображения: © РИА Новости,

Москва. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Курдские отряды самообороны в количестве 34 тысяч человек покинули 30-километровую зону от линии соприкосновения с турецкими войсками, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков на брифинге.

"Российской стороной в полном объеме выполнены мероприятия, предусмотренные условиями российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании от 22 октября 2019 года", - сказал Боренков.

"По состоянию на 18:00 29 октября осуществлен отвод 68 курдских отрядов самообороны общей численностью 34 тысяч человек и более трех тысяч единиц вооружения и военной техники на 30 километров от линии соприкосновения с Вооруженными силами Турецкой Республики", - заявил генерал.

Ранее во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отвод вооружённых подразделений из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно.

"Отвод вооружённых подразделений с территории, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен. Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция", - сказал Шойгу во вторник на переговорах с министром обороны Армении Давидом Тонояном.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в приграничных районах на северо-востоке Сирии с целью борьбы против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ). Военная операция Турции вызвала критику и опасения во многих странах, в том числе в РФ.

17 октября Турция и США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия на северо-востоке Сирии. Курды должны были отвести силы от так называемой зоны безопасности.

22 октября в Сочи состоялись многочасовые переговоры Путина и Эрдогана по ситуации в Сирии, по итогам которых президенты подписали меморандум из 10 пунктов. Огласивший его текст министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу добавил, что Путин и Эрдоган остановились на введении контроля в приграничной зоне Сирии и Турции со стороны сирийских пограничников и российской военной полиции.

В меморандуме по итогам переговоров Путина и Эрдогана, в частности, отмечалось, что стороны "будут содействовать выводу подразделений КОС (курдские освободительные силы) и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года". "С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы", - следовало из меморандума.

Согласно документу, "все подразделения КОС и их вооружения будут выведены из Манбиджа и Талль-Рифата".

Стороны подтвердили решимость бороться с терроризмом на сирийской территории. "В этом контексте статус-кво в нынешнем районе операции "Источник мира" между Телль-Абъядом и Рас-эль-Айном глубиной до 32 км будет сохранен", - говорилось в документе.

После переговоров с Эрдоганом Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом и проинформировал его о положениях меморандума. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Асад выразил поддержку принятым решениям.

23 октября вечером российские военные полицейские впервые осуществили патрулирование по назначенному маршруту на севере Сирии.

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Страны
Армения
Россия
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США
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ВПВС РФ
Минoбороны РФ
Персоны
Башар Асад
Лавров Сергей
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Эрдоган Реджеп
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