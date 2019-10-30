В Москве озабочены программой США по производству крылатых ракет, которые можно запускать с пусковых установок МК-41

Москва. 29 октября. ИНТЕРФАКС - В России всерьёз обеспокоены программой США по производству крылатых ракет, которые возможно запускать с использованием пусковых установок МК-41, заявил во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы видим, что США разворачивают программу по производству крылатых ракет, они одну ракету уже испытали с использованием установок пусковых МК-41", - сказал он журналистам в Москве.

Грушко подчеркнул, что это вызывает у российской стороны "серьёзную озабоченность".

США 2 февраля объявили, что приостанавливают участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а через шесть месяцев, то есть 2 августа, выйдут из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. Администрация США считает, что российская ракета 9М729 по своим параметрам нарушает договор. В декабре 2018 года госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать эту ракету.

Россия отвергала обвинения США и выдвигала встречные претензии: Вашингтон нарушал ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41. В Москве заявляли, что эти установки способны осуществлять пуски крылатых ракет типа Tomahawk дальностью 2,4 тыс. километров. Также Москва называла нарушением ДРСМД американские беспилотные летательные аппараты, имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

2 августа США заявили о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В ответ Россия заявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на американскую сторону.

5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что американские установки МК-41 подходят для пуска ударных ракетных комплексов и Россия адекватно отреагирует на это.