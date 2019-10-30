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30.10.2019
Военное обозрение

Китайский авиаэксперт: Китай - рекордсмен по темпам ввода истребителя 5-го поколения в эксплуатацию

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В китайской прессе опубликовано интервью с военным экспертом Фу Цяньшао, специализирующимся на авиационной тематике. Интервью вышло на страницах издания Global Times и было посвящено новейшим китайским истребителям J-20.

Источник изображения: topwar.ru

По словам Фу Цяньшао, китайский истребитель "стремительно выходит из тени". Если ещё пару лет назад его появление "на публике" было настоящим событием, причём не только китайского, но и мирового масштаба, то теперь истребители нового поколения J-20 в небе – вполне обычная ситуация.

По словам военного эксперта, только за октябрь группы J-20 трижды участвовали в различных авиационных показах, включая парад, посвящённый 70-й годовщине образования Китайской Народной Республики. Эксперт отметил, что всё чаще истребитель пятого поколения (в китайской классификации – 4-го) появляется с демонстрируемыми вооружениями, в том числе с ракетами класса "воздух-воздух", которые выходят из боковых внутренних отсеков.

Фу Цяньшао:

Частое появление J-20 на авиашоу показывает то, что и ВВС страны, и производители этого истребителя уверены в боевой машине. Китайские пилоты освоили особенности управления самолётом.

По словам китайского авиаэксперта, Китай однозначно опередил другие страны мира по темпам ввода истребителя пятого поколения в серийное производство и его "массовую эксплуатацию".

Здесь нужно отметить, что, по большому счёту, сравнивать Китай в этом плане пока можно лишь с США, так как Россия Су-57 ещё не поставила на вооружение.

Фу Цяньшао далее говорит именно об этом:

Китай ввёл в эксплуатацию J-20 гораздо быстрее, чем это делали США со своими F-22 и F-35. Поэтому Китай является мировым рекордсменом по этому показателю.

Напомним, что J-20 осуществил дебютный испытательный полёт в 2011 году, а был принят на вооружение ВВС НОАК в 2017-м. Между этими датами - 6 лет. Истребитель F-22 впервые поднялся в воздух в 1997 году (если не считать прототип YF-22, который совершил первый полёт ещё в 1990-м), а на вооружение ВВС США стал в конце 2005-го. Между этими датами - 8 лет.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
J-20
Ми-6
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
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