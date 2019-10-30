Теплоход "Инженер Трубин" доставил 3000 тонн строительных материалов для военной базы Северного флота в Тикси

ЦАМТО, 29 октября. Действующий в интересах Северного флота теплоход Северного морского пароходства "Инженер Трубин" доставил в бухту Тикси моря Лаптевых около 3000 т строительных материалов для военной базы Северного флота в поселке Тикси.

Значительную часть груза составляют металлические трубы, которые служат основанием для свайных конструкций, – на них возводятся здания в районах вечной арктической мерзлоты.

Судно было полностью разгружено в течение нескольких дней.

Ранее, в сентябре этого года, более 1000 т продовольствия, вещевого имущества, военной, специальной техники и строительных материалов в Тикси доставил теплоход "Вячеслав Анисимов", который также обеспечил продовольствием военнослужащих Северного флота на островах Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, Средний архипелага Северная Земля и Котельный архипелага Новосибирские острова.

Военный городок Тикси на побережье Якутии был заложен в прошлом году. Строительство первоочередных объектов, необходимых для размещения военнослужащих и выполнения ими поставленных задач завершено. Военный городок предназначен для размещения управления и частей обеспечения нового соединения противовоздушной обороны Северного флота в Арктике. В настоящее время продолжается строительство объектов второй очереди, сообщает пресс-служба Северного флота.