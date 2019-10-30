Raseef22 (Ливан): чему Запад должен научиться у призрака Каддафи, который до сих пор преследует США?

Почему Запад упрямо не делает выводы из своих ошибок, задается вопросом автор статьи. Яркий пример чудовищного просчета американских политиков — Ливия, которая даже через восемь лет после свержения режима утопает в войнах, а Африка наводнена ливийским оружием. О недальновидности западных политиков читайте в статье.

Американское издание The Hill опубликовало статью бывшего руководителя подкомитета Палаты представителей по Африке Стивена Р. Вайсмана, в которой он рассказал, как восемь лет назад конвой с ливийским диктатором Муаммаром Каддафи подвергся нападению американских и французских истребителей. Тогда Каддафи чудом смог уцелеть, однако позже его схватили повстанцы, поддерживаемые США и НАТО, избили, а затем казнили.

По словам автора, который также занимал пост советника по вопросам управления в Африке при Агентстве США по международному развитию, в то время американские политики из Демократической и Республиканской партий приветствовали смену режима в Ливии, полагая, что новая власть защитит права человека и демократические принципы. "Но правда в том, что они все ошибались".

В своей статье "Призрак Каддафи все еще преследует американских политиков" Вайсман пишет, что власть в "новой" Ливии захватили не признающие законов боевики, что погрузило страну в новую гражданскую войну и кризис беженцев. На сегодняшний день мало кто из американских политиков понимает, что вмешательство США в Ливию нанесло большой ущерб американским национальным интересам: противодействию исламскому экстремизму, налаживанию сложных отношений с Россией, обладающей ядерным оружием, и деятельности по нераспространению ядерного оружия в Иране и Северной Корее.

Если бы призрак Каддафи появился на праздновании Хэллоуина, то все бы услышали его зловещий смех. Американцы должны были вынести урок из провала в Ливии, чтобы не наделать ошибок в своей нынешней политике в Иране, Сирии, Венесуэле и Северной Корее.

Официально, от 12 до 30 тысяч ливийцев погибли в результате вмешательства НАТО в конфликт. Еще десятки тысяч ливийцев и беженцев погибли от насилия со стороны вооруженных отрядов, возобновления гражданской войны и уничтожения пограничного иммиграционного контроля. Американские и другие западные политики несут ответственность за все происходящее.

По словам автора статьи, Запад мало интересовался политической реальностью и историческим опытом Ливии, когда решил вмешаться. Он полагал, что молодое руководство мятежников, обладающее слабым контролем над децентрализованными боевиками, будет управлять страной, которой всего 60 лет, со слабыми национальными институтами, без опыта проведения свободных выборов, с сильной региональной и племенной напряженностью и давно существующими исламистскими движениями.

Оружие Каддафи наводнило Ливию

По словам Вайсмана, Ливия утонула в оружии Каддафи. После вмешательства НАТО и последовавшего за этим хаоса, большое количество оружия, которое было в руках исламистских боевиков и экстремистов, отправилось в Северную и Западную Африку и на Ближний Восток, усилив влияние джихадистских группировок в этих регионах. Две группировки быстро захватили половину Мали, играющую роль первопроходца в построении демократии в Африке. К слову, французские и африканские войска, а также силы ООН продолжают сражаться с джихадистами в Мали по сей день.

Автор отмечает, что самым ужасным последствием западной интервенции в Ливию стало разрушение хрупкого сотрудничества между США и Россией. Вашингтон и Москва совместно работали над противодействием международному терроризму и заключили ряд соглашений о сокращении и ограничении ядерных вооружений в нескольких регионах, включая Иран.

Тем не менее, бывший президент США Барак Обама нарушил обещание, данное президенту России Дмитрию Медведеву, что целью санкционированного военного вмешательства ООН в Ливию будет защита мирных жителей, а не изменение режима, как того боялась Россия, которая считала, что это вызовет хаос и всплеск исламского экстремизма.

Автор утверждает, что американские политики не только не смогли предвидеть реакцию России на кампанию НАТО, но и недооценили ее влияние на регион в области нераспространения ядерного оружия. Каддафи пожертвовал своей зарождающейся ядерной программой для возобновления дипломатических и экономических договоренностей с западными странами, но НАТО внезапно свергло его режим. Официальные лица в Иране и Северной Корее извлекли очевидный урок, что полный отказ от ядерной деятельности может привести к свержению режима в их странах при поддержке Запада.

К сожалению, Запад не извлек уроки из ливийского опыта и вновь повторил те же самые ошибки в Сирии. Однако на этот раз обстоятельства были другими. Соединенные Штаты и их арабские союзники оказались перед лицом прямой конфронтации с Россией, Ираном и "Хезболлой".

Таким образом, западные политики не должны забывать о призраке Каддафи, когда "рассматривают военные действия или жесткие экономические санкции для свержения режимов". Подводя итог всему вышесказанному, Вайсман настоятельно просит западных политиков изучать историю и политическую реальность страны, которую они выбирают своей целью, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

редакционная статья