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30.10.2019
Интерфакс-АВН

Правовые аспекты диверсификации ОПК обсуждены на заседании Экспертного совета в Доме оптики "Швабе"

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Руководители холдинга "Швабе" приняли участие в заседании Экспертного совета по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, которое прошло в московском Доме оптики, сообщает пресс-служба холдинга.

"Участники заседания обсудили инициативы Экспертного совета по доработке законодательных актов о конкурсных процедурах, направленных на стимулирование промышленного производства в России, а также нормативно-правовые аспекты обеспечения инфраструктуры отечественным оборудованием", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

По информации пресс-службы, особое внимание было уделено вопросам диверсификации производства, выпуску гражданской продукции.

"В актуальной повестке "Швабе" диверсификация ОПК занимает ключевое место. В наших планах на следующие пять лет - довести производство гражданских изделий до 50% от общего объема, и мы, безусловно, понимаем всю важность открытого и конструктивного диалога касательно правовых аспектов в этом направлении. Со своей стороны, наш холдинг готов оказывать всю необходимую поддержку коллегам", - сказал генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев, которого цитирует пресс-служба.

Пресс-служба информирует, что на гражданский сектор сегодня уже приходится порядка 30% выручки "Швабе", основной объем которой обеспечивает медицинская продукция,

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Швабе ОАО
Проекты
Медицина
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