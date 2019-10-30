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30.10.2019
Lenta.ru

В США намекнули на последние в истории России "смертоносные самолеты"

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Источник изображения: Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Имеющиеся у России стратегические ракетоносцы-бомбардировщики, созданные еще во времена СССР, благодаря модернизации до сих пор представляют серьезную опасность для вероятного противника, тогда как разработка замены таких самолетов является непростым делом, пишет The National Interest.

Американский журнал к наиболее опасным российским бомбардировщикам отнес Ту-95, Ту-22М и Ту-160. Также в перечень издания попал создаваемый перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который должен заменить Ту-95 и Ту-160. Издание допускает, что заявленные планы могут не реализоваться.

"Относительно низкая цена на нефть серьезно ограничивает российские военные расходы, и разработка совершенно новой платформы скрытности — дело непростое", — пишет журнал.

В октябре источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе заявил о 18 успешных полетах Ту-22М3М, совершенных в рамках заводских испытаний.

В августе The National Interest написал, что перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Проекты
ПАК ДА
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